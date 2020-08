Aprende cómo elaborar un cuaderno artesanal; habrá taller en línea

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Archivo General del estado y la Hemeroteca Pública “Juan Nepomuceno Troncoso”, ofrecerá el “Taller de Encuadernación Creativa”, del 1 al 4 de septiembre a las 10:00 horas.

A través de cuatro sesiones, desde el Facebook Live de la dependencia, Karina Fernández Ponce, titular de la Hemeroteca Pública, abordará y desarrollará conceptos acerca de la encuadernación japonesa, uno de los tipos más famosos y antiguos que existen.

Empleando materiales como cartón, tela, listón y pegamento, mostrará paso a paso la elaboración con esta técnica que consiste en coser las páginas, portada y contraportada entre sí, visibilizando las costuras como parte ornamental y estética del empastado.

Desde hace cuatro años, Fernández Ponce ha realizado cursos en ambas instituciones con el fin de brindar alternativas de talleres gratuitos. Este año, debido a la contingencia sanitaria, el taller será en línea y estará disponible en la página oficial de Facebook: Secretaría de Cultura Puebla.