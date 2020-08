Vinculan a proceso a 5 personas por secuestro y extorsión en Puebla

Your browser does not support the video tag.

Con la aportación de datos de prueba, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró que el Juez de Control dictara vinculación a proceso contra cinco personas acusadas de privar de la libertad a un ciudadano para cometer extorsión en su contra.

El 23 de julio de 2020 los imputados llegaron al domicilio de la víctima en el municipio de Tetela de Ocampo, a bordo de un vehículo Jetta presentándose como personal de instituciones encargadas de protección al medio ambiente y recursos naturales y asegurando que el agraviado era acreedor a una multa de un millón de pesos por realizar tala clandestina.

Los presuntos responsables amenazaron al ciudadano diciéndole que si no pagaba lo solicitado sería puesto a disposición. El afectado reunió 9 mil pesos pero fue privado de la libertad subiéndolo a un vehículo Jetta para ir a conseguir más efectivo.

Sin poder conseguir más recursos, las personas ahora vinculadas, regresaron a la víctima a su domicilio, momento en que arribaron policías municipales en respuesta a una solicitud de auxilio logrando la detención.

En seguimiento al caso, la Fiscalía de Puebla presentó datos de prueba en audiencia logrando obtener de la autoridad judicial, la vinculación a proceso de Juan Carlos N., Alfonso N., Azeneth N., Arturo Leonel N. y Jorge Adrián N.

Las cinco personas imputadas por los delitos de secuestro exprés y extorsión, permanecerán en prisión preventiva como medida cautelar.