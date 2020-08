Universidad de la Salud de Puebla cuenta con aulas inteligentes

Your browser does not support the video tag.

La Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP) cuenta con aulas inteligentes, equipos de cómputo de alta tecnología, laboratorios y simuladores, que se encuentran en 6 mil metros cuadrados remodelados del exhospicio de San Idelfonso.

Así lo indicó el rector Hugo Eloy Meléndez Aguilar, quien dijo que es un proyecto integral y sólido, que la USEP responderá a las necesidades en salud de las regiones de Puebla y a nivel nacional.

Meléndez Aguilar resaltó que conforme a la prioridad del mandatario Barbosa Huerta, es una universidad con instalaciones propias que se localizan en el ex hospicio de San Idelfonso, donde se hizo una importante inversión para remodelar y rescatar 6 mil metros cuadrados de este histórico edificio.

Agregó que cuenta con aulas inteligentes, equipos de cómputo de alta tecnología, laboratorios de ciencias básicas, laboratorio de enfermería y de simuladores (maniquís) de alta realidad virtual que permitirán a los estudiantes ensayar, para cuando ingresen a la parte clínica vayan bien preparados.

Por lo que hace a la plantilla docente, el rector de la USEP informó que los doctores que impartirán las materias de las licenciaturas en Médico-Cirujano y Enfermería y Obstetricia, cuentan con posgrado y especialidad.

“Son siete materias por lo tanto hay siete profesores de tiempo completo y por cada materia hay por lo menos otros tres profesores ‘hora-clase’, de tal forma que se tiene 14 docentes de tiempo completo con los más altos niveles de calidad y competencia”, explicó Meléndez Aguilar.

Además, la universidad cuenta con planes de estudio encaminados a generar médicos y enfermeras con alta vocación por la salud pública. Se formarán profesionistas que compitan a nivel nacional e internacional para hacer especialidades, maestrías, doctorados y docencia, expuso el rector.

Comentó que, a diferencia de la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, en Puebla los alumnos podrán salir como médicos especialistas, “nuestro programa tiene una peculiaridad que lo hace único en el país”.

Meléndez Aguilar informó que para Puebla contar con este modelo de educación es innovador al ser la primera institución en el país que surge durante la pandemia, y que por ende, aprende que se debe implementar otras formas de enseñar en el campo de la salud.

Para concluir, el rector de esta casa de estudios, informó que la USEP contará con un campus en el norte y en el sur del estado, además del ya establecido en la capital poblana.