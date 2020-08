Todos los restaurantes en Puebla pueden abrir con restricciones

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Economía ratificó que en Puebla, todos los restaurantes pueden reabrir siempre y cuando cumplan con un aforo en su interior de hasta el 33 por ciento, sujetándose a los protocolos de seguridad e higiene.

Esta medida aplica a toda la industria del servicio de alimentos sin distinción por su tamaño o por su afiliación a algún organismo empresarial.

Con base en el decreto aplicable, se mantiene un horario máximo de cierre a las 21:00 horas de lunes a sábado.

Asimismo, por la seguridad y salud de ciudadanos, no es posible la reapertura de negocios como bares y cantinas, banquetes y salones de fiestas, así como las áreas infantiles de los restaurantes; mientras que, en los giros de comida rápida en centros comerciales, el servicio es solamente para llevar.

Todos los restaurantes deben obtener el Código QR de la Coordinación General de Protección Civil (PC) estatal en la página y usar la aplicación Aforo Seguro, que es gratuita y puede descargarse en la página de la Secretaría de Economía.