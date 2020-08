Sedena asegura hidrocarburo en 9 estados; 32 mil litros en Puebla

Your browser does not support the video tag.

En el municipio de San Martín Texmelucan, se localizó una toma clandestina hermética y un tractocamión acoplado a un tanque cisterna que transportaba 32 mil litros de hidrocarburo, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En coordinación con la Guardia Nacional y la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex, la dependencia federal informó que en el marco del Plan Conjunto del gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, los días 25 y 27 de agosto de 2020, personal del Ejército aseguró dicho hidrocarburo en Puebla, al igual que en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

En inmediaciones de la Rumorosa, municipio de Tecate, Baja California se localizaron dos tomas clandestinas herméticas, ubicadas aproximadamente a cuatro kilómetros de los asentamientos habitados más cercanos.

En la Ranchería Zaragoza, municipio de Reforma de Chiapas, encontraron una excavación de aproximadamente 300 metros de longitud y en su interior aproximadamente 320 metros de tubería, dividida en ocho tramos de 8” de diámetro por 40 metros de longitud, así como una retroexcavadora en estado de abandono.

En el municipio de León, Guanajuato, a inmediaciones de la colonia Arroyo Hondo, se localizó una toma clandestina hermética mediante una perforación al ducto, misma que no representó riesgo para la población ya que se ubicaba a 800 metros de los primeros asentamientos humanos.

A inmediaciones del poblado Santiago Tezontlale, municipio de Ajacuba, en Hidalgo, localizaron una toma clandestina hermética y tres camionetas abandonadas (una con reporte de robo), así como seis contenedores vacíos.

En el poblado de Ignacio Zaragoza, ubicado en el municipio antes mencionado, se encontró una toma clandestina hermética con emanación de hidrocarburo en forma de burbujeo.

De igual forma, en el poblado Guadalupe Victoria, municipio de Cuautepec de Hinojosa, se localizó una toma clandestina hermética con una derivación de aproximadamente 300 metros que se extiende y finaliza en una zona de cultivo.

Ambas tomas no representaron riesgo alguno para la población ya que se encuentran alejadas de zonas pobladas.

En una zona despoblada ubicada en el poblado de San Isidro Mazatepec, municipio de Tala, en Jalisco, se encontraron siete tomas clandestinas herméticas manipuladas, mismas que no representaron riesgo para la población ya que se ubicaban a tres kilómetros de los primeros asentamientos humanos.

A inmediaciones del poblado Matatenas, municipio de Vallecillo, de Nuevo León, se detuvo a una persona de sexo masculino que conducía un tractocamión (sin reporte de robo), el cual transportaba dos tanques cisterna con aproximadamente 60,566 litros de hidrocarburo, sin poder acreditar la legal procedencia del producto.

A inmediaciones del Ejido Jardín, municipio de Altamira, en Tamaulipas, se encontró una toma clandestina hermética dentro de una zona de cultivo de maíz, misma que no representó riesgo para la población.

En el municipio de Tihuatlán, Veracruz, se localizó una toma clandestina no hermética con emanación de hidrocarburo en forma de escurrimiento, la cual no representó un riesgo para la población ya que se ubica a 500 metros aproximadamente de las primeras viviendas habitadas.

Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y las tomas clandestinas fueron inhabilitadas por personal del sector de ductos especialistas de PEMEX.