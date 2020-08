Jesús Zambrano es elegido como nuevo dirigente nacional del PRD

Your browser does not support the video tag.

El Consejo Nacional del PRD eligió -con 242 votos a favor, 16 en contra y ocho abstenciones- a Jesús Zambrano Grijalva como su nuevo dirigente nacional para encarar las elecciones federales y estatales de 2021.

Al celebrar de manera virtual el Primer Pleno Virtual Ordinario del X Consejo Nacional del PRD, el órgano superior partidista estableció que ante el desafío del 2021, y la ruta que ha tomado la autodenominada 4T para querer controlar espacios, “no podemos darnos el lujo de titubear ni permitirnos experimentos, y por lo tanto, la conducción debe recaer en una figura con amplia experiencia política”.

Además de elegir a Zambrano Grijalva como dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Consejo Nacional eligió a Elizabeth Pérez Valdez como secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas; a Edgar Emilio Pereyra Ramírez, como secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos, y a Camerino Eleazar Márquez, como secretario de Organización y Planeación Estratégica.

También a Aida Estephany Santiago Fernández, como secretaria de Comunicación Política; a Karen Quiroga Anguiano como secretaria de Igualdad de Géneros; a Ricardo Ángel Barrientos como secretario de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, y a Karla Lizeth Jacobo López, como secretaria de Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del partido.