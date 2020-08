El PRI encabezará alianzas, no será satélite, asegura Camarillo

Your browser does not support the video tag.

El presidente del PRI de Puebla, Néstor Camarillo Medina, aseguró que el tricolor tiene solidez, lo que le da a posibilidad de ser cabeza y “no satélite de nadie”, ante las posibles alianzas que se conformen rumbo a los procesos de 2021.

De gira por la región de Teziutlán y en compañía de la secretaria general del Comité Directico Estatal (CDE), Isabel Merlo Talavera, el líder estatal recordó que el PRI cuenta con 78 presidencias municipales, es la primera fuerza opositora del Congreso y cuenta con el respaldo social.

En los municipios de Chignautla y Zacapoaxtla, respetando todas las medidas sanitarias que las autoridades de salud han señalado, y en diálogo entre la militancia, aseguró que la prioridad del tricolor es la alianza con la sociedad, con los poblanos, aunque no están cerradas las puertas a coaliciones partidistas, en las que el PRI sea punta de lanza.

Camarillo Medina afirmó que la gente sabe que los gobiernos emanados del tricolor dan resultado y, por ello, está también sumando y recuperando el respaldo de los poblanos.

“En 2021, el PRI no va a ir a competir, el PRI va ir a ganar, y vamos a ganar con las mejores mujeres y hombres en los municipios. No nos vamos a equivocar, lo dije muy claro hace dos semanas, se acabaron las cuotas, los grupos políticos… hoy el PRI es uno solo y los candidatos serán las mujeres y los hombres que tengan la aprobación de los ciudadanos y un gran prestigio social”, sostuvo.

Especialmente, dijo Camarillo, “en el PRI no vamos a mandar, como sucede en otros partidos, a las mujeres a perder”, al darles candidaturas en distritos o municipios que se pudieran considerar difíciles.