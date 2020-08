Detiene SSP a presunto homicida e integrante de “Las Burras”

Your browser does not support the video tag.

La Policía Estatal detuvo a Saúl R., de 22 años, en posesión de un arma de fuego y sustancias, presumiblemente drogas, quien estaría relacionada con el homicidio en 2017 de un estudiante en Tehuacán y el ataque a otro joven el 22 de agosto pasado.

Además, se trata de un integrante de una banda criminal autodenominada “Las Burras”.

La detención tuvo lugar en la junta auxiliar San Diego Chalma. Al hacerle una revisión, los agentes hallaron una escopeta calibre 16, cinco cartuchos útiles, 20 bolsas de lo que en apariencia es droga conocida como cristal y 21 bolsas más con aparente cocaína.

Registros de la dependencia indican que la banda a la que pertenece -cuyos miembros son integrantes de la misma familia-, tiene aproximadamente cuatro años involucrada en actividades delictivas, principalmente a la venta de armas y drogas, así como el delito de robo a transporte de carga, comercio y cuentahabientes, por lo que continúan las labores para desarticularla.