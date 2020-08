Celebran la quinta Feria de Pitahaya en Ahuatempan

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de Santa Inés Ahuatempan organizó con apoyo de los productores, la “V Feria de la Pitahaya” que se realizó durante la semana que concluyó con el objetivo de que se pueda vender este fruto a los consumidores del municipio y de la región.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la presidencia municipal; en el ingreso se colocó un filtro sanitario donde se revisa el uso de cubrebocas y gel antibacterial como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus.

Los productores asistieron a exhibir sus productos desde fruta en su forma natural, en conserva, mezcal entre otros productos.

Por último, el ayuntamiento antorchista invitó a los ahuatempenses a pasar a comprar la pitahaya para apoyar a los productores agrícolas que por razones de la pandemia no pueden llevar sus productos a los mercados regionales a los que acuden más compradores.