Aumentar 40% pensión de trabajadores, prioridad en San Lázaro: Carvajal

En el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados se buscará aumentar en 40 por ciento la pensión de los trabajadores y, reducir de 23 a 15 años las semanas de cotización ante el IMSS para poder jubilarse.

Así lo informó el secretario de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro, Alejandro Carvajal Hidalgo, quien señaló que la reforma al Sistema de Pensiones será uno de los temas prioritarios.

Resaltó que también son de particular interés la aprobación de las reformas para la eliminación del fuero presidencial; la supresión de varios fideicomisos, que pueden significar la liberación de recursos para destinarlos a atender necesidades apremiantes para la población, como el sector salud; y la disminución a la mitad del financiamiento público para los partidos políticos.

“Es importante fortalecer la identidad y unidad de propósitos entre diputados para que se fundan en la semejanza de ideales, de principios, de objetivos y metas que se expresan en la Cuarta Transformación”, resaltó.

El legislador por el sexto distrito de Puebla también informó que se buscará expedir la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato; regular la producción, venta y consumo lúdico y terapéutico de la mariguana y otras drogas; así como reformar la legislación laboral y de seguridad social para dotar de mayor eficacia a la regulación del régimen de subcontratación (outsoursing) y evitar la simulación patronal, la evasión tributaria y la violación de derechos laborales.