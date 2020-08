¿Ya felicitaste a tus abuelos? Celebrarles su día este 28 de agosto

Your browser does not support the video tag.

Los abuelos son una parte esencial de nuestras vidas, pues son la imagen de la sabiduría y de experiencia, de valores y tradición, es por eso que en México el 28 de agosto se celebra el día dedicado a abuelas y abuelos.

Fue el 28 de agosto de 1994 en el programa “La Hora Azul” en Chihuahua, que el locutor Edgar Fernando Gaytán Monzón instituyó el Día de los Abuelos en México.

Los motivos para celebrar este día eran varios, entre ellos darle el lugar y reconocimiento que merecen en el núcleo familiar, pues en ocasiones al alcanzar cierta edad, son desplazados.

México no es el único país donde se celebra a los abuelos en países como Nicaragua, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica Ecuador, Canadá y Estados Unidos también se celebra a los abuelos, pero en distintas fechas del año.

La ONU (Organización de las Naciones Unidas) a nivel internacional promueve la celebración a las personas mayores en general: el Día internacional de las personas de edad, el 1 de octubre, para no olvidar el lugar que estas tienen en la sociedad y en las familias.

Editado por: Brenda Segura

Fuente: La Marca