Vinculan a proceso a sujeto por golpear a su esposa en Tehuacán

Mediante el sustento en la investigación presentada a la autoridad judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró obtener la vinculación a proceso de José Julio N. por los delitos de violencia familiar y lesiones.

De acuerdo con la denuncia, la madrugada del 24 de agosto de 2020 la víctima fue agredida físicamente por su esposo cuando se encontraba descansando en su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Joya del municipio de Tehuacán.

Presuntamente utilizando una zapatilla, José Julio N. lesionó a la mujer en la cabeza, sin embargo ella logró escapar y solicitar ayuda a elementos de la policía municipal quienes capturaron al hombre que aún se encontraba al interior de la vivienda.

Una vez puesto a disposición, el Agente del Ministerio Público inició la Carpeta de Investigación correspondiente, integrando datos de prueba que acreditaron la comisión del hecho delictivo.

Imputado por violencia familiar y lesiones, la Fiscalía de Puebla logró que el Juez de Control determinara vincular a proceso a José Julio N., imponiéndole además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.