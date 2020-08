SMT asegura 15 unidades por irregularidades; 6 van a corralón

Your browser does not support the video tag.

Del 24 al 28 de agosto, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvo un total de 15 unidades, de las cuales seis fueron remitidos al corralón por circular de manera irregular y nueve por diversos motivos.

De acuerdo con la dependencia estatal, los operadores de las 6 unidades aseguradas fueron puestos a disposición para el inicio de procedimiento ante la Fiscalía General del Estado. Las nueve unidades restantes fueron sancionadas por no portar licencia vigente y circular sin placas.

Los operativos realizados fueron en los municipios de Puebla, Teziutlán, Tepeaca, San Pedro Cholula, Atlixco, Xicotepec, Huauchinango y Zacapoaxtla.

El director de Inspección y Vigilancia de la dependencia, Eduardo Vergara López, señaló que a la semana, la Secretaría de Movilidad y Transporte realiza más de 20 operativos contra pirataje e invasión de derrotero en diferentes partes del estado.

Cabe mencionar que en un esfuerzo interinstitucional y derivado de la reunión de trabajo entre el titular de la SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría y la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, este viernes se realizó un operativo de supervisión sobre la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico.

En este sentido, el secretario de Seguridad de San Andrés Cholula, Óscar Hugo Morales reiteró el apoyo del municipio al Gobierno del Estado durante los operativos. Asimismo, la dependencia municipal a su cargo, infraccionó a vehículos por estacionarse en zonas prohibidas en la Vía Atlixcáyotl y Periférico Ecológico.