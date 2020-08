SFP inhabilita por 1 año a Diseños Industriales y Montajes

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 12 meses a la empresa Diseños Industriales y Montajes, la dependencia notificó la medida a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicado este 28 de agosto de 2020.

Este anuncio va dirigido a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Fiscalía General de la República, a las empresas productivas del Estado y equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas.

Todas ellas deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la empresa Diseños Industriales y Montajes.

La circular señaló que en el entendido de que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la citada empresa no quedarán comprendidos en la aplicación de este anuncio, en términos del artículo 112 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Inhabilitación hasta que paguen multa

Añadió que las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos o servicios, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.

Finalmente, indicó que en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la referida persona moral no haya pagado la multa impuesta (monto que no se especifica en el anuncio del DOF) a través de la resolución de 17 de agosto de 2020, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma, lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 60, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.