SAT amplía oferta de citas para servicios y horario de atención

Con el fin de poder seguir dando atención durante la pandemia de Covid-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que amplió su horario de atención hasta el 30 de septiembre.

Lo anterior como reconocimiento a las personas contribuyentes por su compromiso y responsabilidad al cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, a pesar de la pandemia.

De esa manera, redoblaron esfuerzos para eficientar nuestros servicios y brindar mejor atención en las administraciones desconcentradas, por ello hemos ampliado nuestros horarios con el propósito de que las y los contribuyentes puedan obtener citas y realizar sus trámites.

Al encontrarnos en una nueva normalidad, en el SAT también procuramos el bienestar de las y los usuarios siguiendo las medidas sanitarias correspondientes para su seguridad y la del personal. En cuanto a los servicios que se ofrecen se ha realizado lo siguiente:

Apertura de las salas de internet conocidas como Mi Espacio; Liberación de mayor número de citas para la atención a los servicios más demandados por las personas contribuyentes; Establecimiento de restricciones para evitar el acaparamiento de citas por terceros, supuestos gestores o despachos; Reincorporación a labores presenciales de más trabajadoras y trabajadores del SAT.

Desde el 24 de agosto y hasta el miércoles 30 de septiembre, el horario de atención se amplía una hora más, de 16:00 a 17:00 horas, los días: lunes, martes, miércoles y jueves.

Asimismo, se brindará atención el último sábado de agosto y los cuatro sábados de septiembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, el equivalente a 63 mil citas más. Esto significa que pasaremos de 366 mil a 483 mil citas, es decir, un incremento de 32 por ciento.

Invitamos a las y los contribuyentes para que, en caso de no poder acudir a su cita, la cancelen en el sistema para que pueda ser utilizada por otra u otro usuario. Nuestro propósito es mejorar en todo momento nuestra atención para que sea oportuna y eficiente.