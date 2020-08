Regidor de Tehuacán también pide anular desaparición del Cabildo

Your browser does not support the video tag.

El regidor Alejandro Villareal Hernández acudió al Congreso estatal a presentar un recurso con el que busca detener el proceso de desaparición del Cabildo de Tehuacán, al cual pertenece, como lo hizo el jueves el edil suplente, Andrés Artemio Caballero López.

En oficio entregado este viernes a la oficialía de partes, el también presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, Ecología y Medio Ambiente se dirigió a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, encargada del proceso, para interponer un “incidente de nulidad de actuaciones”.

Alegó “falta de legal citación” aseverando que los diputados no lo llamaron a comparecer con la “debida anticipación” a las audiencias celebradas el 13 y 23 de julio pasados.

Villarreal Hernández, junto con Víctor Manuel Canaan Barquet, Irma Villanueva Cortés, Israel Nasta de la Torre, Yesenia Hernández Asunción y Sara Sánchez Mendoza, fueron los regidores del Cabildo de Tehuacán que no asistieron a ninguna de las dos reuniones convocadas por la Comisión.

Asimismo, señaló que los diputados no le hicieron saber las causa para iniciar la desaparición del Cabildo.

Cabe recordar que ayer, jueves, Andrés Artemio Caballero López, edil suplente de Tehuacán, también se presentó en el Congreso local para interponer un recurso de revocación en contra del acuerdo de la Comisión de Gobernación sobre la admisión y desahogo de pruebas para desaparecer el Cabildo de dicho municipio.