Reforma hacendaria, sólo con acuerdo para redistribuir presupuesto: AMLO

Ante la exigencia de más recursos por parte de los gobernadores del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que él ve posible una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, pero sólo si hay consenso para cambiar las fórmulas con las que reparte el presupuesto entre estados y Federación.

Lo anterior, este viernes durante su conferencia de prensa matutina, ante la pregunta de un reporte sobre si él considera factible que se modifique el 80 por ciento de recursos que recibe la Federación y que los estados tengan más acceso al fondo de participaciones.

Al respecto, el mandatario indicó que dicha exigencia implicaría llegar a un acuerdo para redefinir las fórmulas de distribución del presupuesto, empezando por la que establece cuánto le corresponde al gobierno federal y cuánto a los estados.

Indicó que, si no hay modificación en tal fórmula, tendría que modificarse la que especifica “cómo se hace la distribución de los recursos federales a las entidades, a los estados”, para lo cual se deben tomar en cuenta “tres elementos”.

Crecimiento económico de cada entidad

La pobreza en cada estado

El número de habitantes de las demarcaciones

Comentó que la fórmula se ha modificando desde el sexenio de José López Portillo (1976.1982), y que el último cambio data del mandato de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), por lo que no se opone a uno nuevo si hay consenso porque “esto va a significar que se les quite a algunos y se les dé a otros, así de sencillo”.

Federación, al corriente con entrega de recursos, afirma

Por lo anterior pidió que no se diga que la Federación no entrega dinero a los estados “porque nosotros estamos al corriente, es decir, no les debemos a los estados nada”.

“Entonces, si cambia la fórmula y tenemos que darle más a Tamaulipas, si se modifica la ley, lo hacemos, lo tenemos que hacer”, reiteró

Desde mayo, López Obrador dijo que estaría dispuesto a revisar el pacto fiscal, pero después de la pandemia de Covid-19-