Fraudes con escuelas fantasmas y piden mucho dinero para elecciones

Genoveva Huerta, glotonería panista

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que la dirigencia nacional panista ha recibido varias llamadas de alerta y por diferentes vías sobre la inconveniencia de mantener a Genoveva Huerta Villegas como presidenta del Comité Directivo Estatal.

Sin embargo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza, ha optado por no atender ni oír esas peticiones, pensando más en su proyecto personal que en la unidad y fortalecimiento del PAN en la entidad.

Marko Cortés tiene a Genoveva Huerta como aliada en Puebla porque cree que con su ayuda podrá sacar a los candidatos a diputados federales que él quiere, aunque no sean del agrado de la militancia, y porque está convencido que ésta lo apoyará en su proyecto de reelección pasadas las elecciones de 2021.

Sin embargo pierde la perspectiva que la conducción de Genoveva Huerta está resultando desafortunada al no generar consensos al interior del partido, ni sumar a militantes y simpatizantes bien posicionados o con liderazgo social.

En aras de mantener el control del PAN, ha optado por hacer del Comité Directivo Estatal una especie de club de amigos e incondicionales, comenzado por su pareja Irving Vargas Ramírez al que primero nombró secretario o asesor jurídico y luego representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado, donde también cobra.

Sin memoria y sin vergüenza, los consejeros del IEE

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que no cabe duda de que entre los 7 integrantes del Consejo general del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE) no hay memoria, ni mucho menos vergüenza, para exigir casi mil millones de pesos para organizar los comicios locales de 2021, que representa 40 por ciento más de presupuesto que hace un par de años, luego de que dicho organismo fue cómplice del peor fraude electoral del estado de las últimas cuatro décadas.

Hasta antes de 2018, el peor fraude electoral de Puebla había ocurrido 35 años antes, cuando en 1983 el sistema hegemónico del PRI se empezó a fracturar y la sociedad demandaba una incipiente apertura democrática. En aquella ocasión el panista Ricardo Villa Escalera derrotó tres a uno al priista Jorge Murad Macluf, pero mediante el robo de urnas se solucionó –para el sistema– esa rebelión ciudadana.

La diferencia entre 1983 y 2018, es que en la primera de estas experiencias no había un órgano profesional de organización de comicios, no existía el tribunal electoral, no había un padrón de electores confiable, no se tenía el más mínimo dejo de transparencia en todo el proceso electoral. No había ni la prensa, ni redes sociales y mucho menos observadores para denunciar anomalías.

Por eso la peor vergüenza para un órgano electoral se inscribió en 2018 que teniendo el IEE un presupuesto de casi 700 millones de pesos, una estructura profesional y una presión mediática, se atrevió a ser cómplice de un fraude electoral igual de burdo que el vivido en 1983.

Lo grave es que en el actual Consejo General del IEE todavía hay tres de esos miembros que fueron cómplices del fraude. Hay que carecer de todo pudor para seguir en esa responsabilidad. Se trata de: Juan Pablo Mirón Thomé, Luz Alejandra Guitérrez Jaramillo y José Luis Martínez López.

Las escuelas fantasma del morenovallismo

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que los poblanos pagamos, con nuestros impuestos, la edificación de más de 150 planteles educativos durante el morenovallismo, sin embargo esas escuelas se convirtieron en “fantasmas” pues las obras son inexistentes.

La revelación de este nuevo caso de corrupción fue realizada por el propio gobernador Miguel Barbosa durante la entrevista que concedió a Intolerancia Diario y que se transmitió ayer durante el programa Destrozando la Noticia.

Directo y sin contemplaciones, el mandatario informó que las denuncias penales ya fueron interpuestas por lo cual las investigaciones siguen su curso y en breve los responsables de este fraude caerán.

A pregunta expresa, Miguel Barbosa adelantó que las personas detenidas como probables responsables de ese robo al estado no serán funcionarios de bajo nivel u operativos, serán peces gordos.

Las escuelas fantasma fueron edificadas por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) un organismo del que en breve le revelaremos más denuncias por sus malos manejos.

