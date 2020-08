Dan 120 años de prisión a secuestradores de estudiante en 2016

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo de la autoridad judicial un fallo condenatorio de 120 años de prisión en total, contra Gerardo Álvarez Ballarte y Germán Romero Lerín, por la privación de la libertad de una estudiante; cada uno deberá pasar 60 años en la cárcel.

De acuerdo con los antecedentes, el 17 de noviembre de 2016, la víctima de entonces 20 años de edad salió de su domicilio rumbo a su institución educativa ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán de la ciudad de Puebla a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta.

Al llegar, al lugar la joven fue interceptada por uno de los sentenciados quien amagándola con un arma de fuego la privó de la libertad, trasladándola en su propio automóvil a una casa de seguridad en Santo Tomás Chautla, Puebla.

Horas más tarde, los plagiarios realizaron una llamada telefónica a familiares de la estudiante exigiéndoles el pago de 200 mil pesos para su rescate; luego de diversas negociaciones se acordó una primera entrega por 20 mil pesos y la factura del vehículo Jetta al día siguiente.

Una vez cumplida la exigencia, la víctima fue liberada en el municipio de Tecali de Herrera y resguardada por agentes investigadores de la FGE de Puebla.

En seguimiento al hecho delictivo, mediante labores de campo y gabinete, elementos de la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) ubicaron en la zona de la liberación, la unidad de la víctima, así como una camioneta Ford Lobo con placas de circulación del Estado de México, logrando en dicha intervención la captura de Gerardo Álvarez Ballarte de 31 años y Germán Romero Lerín 26 años de edad.

La FGE desarrolló actos de investigación para acreditar la participación de los detenidos en el hecho delictivo.

Con la exposición de datos probatorios, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio por secuestro agravado en contra de Gerardo Álvarez Ballarte y Germán Romero Lerín. Cada uno deberá cumplir una sentencia de 60 años de prisión, así como con el pago de una multa por daño moral y material.