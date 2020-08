Con operativo, San Andrés y gobierno estatal van contra taxis piratas

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) estatal y el ayuntamiento de San Andrés Cholula desplegaron este viernes un operativo de inspección a unidades en la Vía Atlixcáyotl, a fin de combatir a vehículos particulares que prestan el servicio de taxi de forma irregular.

A través de un comunicado, el gobierno municipal refirió que se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento, retiro de comercios ambulantes que no cuenten con regulación, así como lareubicación de señalética,bacheo y poda de jardines para evitar la instalación de bases de unidades pirata en esta importante vialidad de la zona metropolitana de la capital poblana.

Como resultado del operativo coordinado, se realizaron 16 infracciones a vehículos estacionados en lugares prohibidos, se retiraron 20 ambulantes de vía pública, así como 2 casetas que no contaban con los permisos correspondientes.

Durante el operativo, participaron el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el teniente coronel Óscar Hugo Morales; el director de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Movilidad y Transportes, Eduardo Vergara; el director Servicios Públicos del municipio, Enrique Gómez; el director de Giros Comerciales, Fernando Cuatetl, entre otros.