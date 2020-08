Aplican Plan Marina en costa del Pacífico ante tormentas tropicales

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Marina-Armada de México aplicó el Plan Marina en el litoral del Pacífico mexicano, por el paso de fenómenos naturales que han causado daños en diversas poblaciones de esa zona, como las tormentas tropicales “Hernán” e “Iselle” y depresión tropical “Trece-E”.

A través de un comunicado, comunicó que se mantienen en ejecución acciones mediante las cuales se da cumplimiento a la misión de auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre o emergencia, con el fin de aminorar el efecto destructivo de agentes perturbadores o calamidades que se presenten y afecten a la población y sus propiedades.

En este sentido, algunas de las acciones que han implementado los Mandos Navales del Pacífico mexicano en la presente temporada de huracanes obedecen a:

Emisión de alertamientos mediante el desarrollo del panorama operacional de los fenómenos naturales (por conducto del Centro del Mando y Control de la Armada de México).

Coordinación con las Instituciones correspondientes.

Determinación en los casos necesarios, de restricción a la navegación y a las operaciones.

Cierre de puertos a embarcaciones cuando las condiciones lo han ameritado.

Despliegue de más de 3 mil 500 de elementos navales para brindar atención y apoyo a la población civil en las zonas afectadas, realizar recorridos de vigilancia, apoyar con el traslado de personas y material, así como realizar faenas de limpieza y remoción de escombros.

Despliegue de más de 450 unidades: 60 marítimas; 06 aéreas y 391 terrestres para realizar las tareas logísticas correspondientes, como el traslado de personas, víveres y equipo.