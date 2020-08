Antorchistas de Atlixco llaman a tomar control político ante “catástrofe”

Your browser does not support the video tag.

Antorchistas de Atlixco, que se manifestaron este viernes en el zócalo de la cabecera municipal, llamaron a cabo una “gran cruzada nacional para tomar el control político del país” antes de llevar llegar a la “catástrofe a la que nos está llevando el gobierno de la 4T”.

Lo anterior, durante su sexta cadena humana, en la que participaron antorchistas del municipio representados por los frentes campesino, obrero, popular, estudiantil, comerciantes, habitantes de colonias y fraccionamientos.

Rechazaron las acusaciones sobre negocios ilícitos en Antorcha y repudiaron el congelamiento de cuentas de la organización y las órdenes de aprehensión “que como persecución política mantiene el gobierno de la 4T”.

Expusieron que en México se necesita un gobierno “que responda por tantos agraviados, por quienes no tienen servicios de salud ni atención médica ante la pandemia”.

Sostuvieron que los antorchistas viven “acoso” en el país debido a la “desesperación de los gobiernos morenistas al confirmar el fracaso de su proyecto, que ha decepcionado a muchos de sus seguidores y ven en la organización a un adversario fuerte, disciplinado, responsable y que cada vez cuenta con más apoyo de los mexicanos”.