Acusa AMLO a ONGs de recibir dinero para oponerse al Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y medios de comunicación de ser financiados por empresas para oponerse a la construcción del Tren Maya y ventiló una lista de las fundaciones presuntamente implicadas.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este viernes, desde Tamaulipas, donde el mandatario declaró que tiene información de que todas las organizaciones “supuestamente independientes (…) reciben dinero, algunas hasta del extranjero”, para oponerse al proyecto en Chiapas.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, enlistó al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sustentable (CCMS), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Indignación, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (Cripx), Diálogo y Movimiento (DIMO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), México Evalúa y a Animal Político entre los beneficiados.

Habrían sido las fundaciones Kellogg, Ford, Climate Works y Rockefeller, que destinaron fondos a las ONGs mencionadas con aportaciones anuales que van desde los 25 mil hasta los 3 millones 800 mil pesos.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre cómo tenía la Federación certeza de que dichas aportaciones eran específicamente para “oponerse” al proyecto, Ramírez Cuevas respondió que se trata de información pública de las fundaciones y de una investigación privada, que -dijo- fue corroborada.

En este sentido, López Obrador llamó a las organizaciones señaladas a que “aclaren si es cierto o no”, luego de acusar que algunas ONGs “se disfrazan por dinero de ambientalistas, y al final es un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político”.

Caen amparos contra el Tren

Es de mencionar que jueces federales han ordenado suspender al menos en dos ocasiones las obras del megaproyecto, por medio de amparos, el primero en marzo y el segundo el pasado junio, ambos en favor de la comunidad maya Xpujil.

Detractores acusan que el proyecto no contempló a las comunidades indígenas y que el impacto ambiental será dañino para la selva y el ecosistema.

Por su parte, la Federación argumenta que se ha consultado a las poblaciones por donde pasará el tren, que las obras son más bien una “rehabilitación” de vías férreas que ya existían y que el impacto en la selva sería mínimo.

López Obrador denunció en su momento que los amparos promovidos tenían “tintes políticos” y defiende que ayudará a acabar con la pobreza en los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde pasará, en tanto, el primero de tres tramos del Tren inició obras.

Editado por David Celestino