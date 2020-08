Yassir, con un pie en la cárcel

Yassir comparece mañana en el Juzgado de Chiapas y podría ser detenido ahí mismo. Pero esa, no es la noticia.

El asunto no es menor para el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Y menos para uno de sus amigos personales.

Pero poco puede hacer Luis Miguel, aunque detener el cumplimiento de una orden de aprehensión, es mucho hacer.

Y eso ha hecho Luis Miguel para ayudar a “su bro”, Seth Yassir Vázquez Hernández, quien de acuerdo con la Causa Penal número 153/2015, es simplemente, un prófugo de la justicia.

No se nos olvide que Seth Yassir, ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, funge, como subsecretario de Transporte de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla, no de Chiapas.

Pera esa, no es la noticia, como señalé al principio. La noticia es que Seth Yassir, debe presentarse a la Audiencia Incidental Suspensional, fijada a las 9:35 minutos del 27 de agosto (jueves), cuyos últimos acuerdos son: Número de Expediente: 32/2020, Fecha del Auto: 17/08/2020.

Pero ¿Saben qué? Esa, no es la noticia:

La noticia es que, con fecha 17 del presente mes de agosto (2020), sus abogados Roberto Morales Torres, Armando Fabrizio Maldonado y Jorge Manuel Cornejo Alonso, renunciaron a su personalidad en el juicio.

Pero esa, no es la noticia.

La noticia es saber a quiénes nombra como abogados defensores. Veremos si (los abogados) son de la Consejería Jurídica poblana.

Yo que Yassir, mejor me acercaba a “Charlie, el de la Mesa”, el abogado y “amparista chicharronero”, “chicharronero” sí, pero ganador.

Punto.

He dicho y he escrito.

Karina no paga y amenaza

Quienes andan bravos como chile habanero, son los proveedores del gobierno municipal de San Andrés Cholula.

Bueno, están a punto de aniquilarme porque Karina Pérez Popoca no les paga.

“Si yo no les debo. Quien tiene la deuda es la presidenta municipal de San Andrés… y todavía le dan su -moche- ¿A mí por qué me culpan? Caray“, les digo a todos los que me han mentado y re mentado la madre.

Bueno, hay quienes hasta “moche”, me han ofrecido a cambio de que doña Kari, les pague.

Ya sé que les pagan y se van a esconder. No importa. No es el fin.

La idea, es ayudar a doña Kari.

Y es que. conocí a una persona que falló a sus compromisos moralmente económicos.

Y hoy, el el único ex gobernador poblano que anda “a salto de mata”.

Punto.

He narrado.

Ni Obama

Les presento a: Anuar Michel “N”, Alberto Mohaend “N”, Illiana del Carmen “N”, Alejandro Alberto “N”, Juan Jacobo “N”, Jacqueline “N” y José Antonio “N”, presuntos integrantes de la empresa Kepler Soluciones Integrales S.C. y acusados de Peculado Agravado por 120 millones de pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Ella y ellos, tienen más cola que el diablo. A estos no los salva, ni un Amparo “chicharronero”, ni Obama.

El Verdugo

Dicen que los de Antorcha tienen tanto dinero, que hasta pueden construir un penal a todo lujo en exclusiva para ellos. El Verdugo dice: No un palacio presidencial, sino un palacio presi…diario.

