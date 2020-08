Bienestar, combate a corrupción y manejo de crisis, principales logros: AMLO

A una semana de presentar su segundo informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el combate a la corrupción, los programas de Bienestar y el manejo de la crisis por la pandemia de Covid-19 son los “avances más importantes” de su gobierno.

Así lo manifestó este martes, durante su conferencia de prensa matutina, al responder a la pregunta de una reportera, a quien le señaló que “a botepronto” él sostienen que el avance más importante de su administración “es el combate a la corrupción, creo que ahí nos hemos ahorrado miles de millones de pesos, creo que ese es un logro”.

En segundo lugar, mencionó que, en cuanto a los programas sociales que distribuye la Secretaría de Bienestar, como las becas a alumnos de todos los niveles y las pensiones a adultos mayores “no hay antecedentes de que se haya ayudado tanto a la gente pobre como ahora, yo creo que ese es otro logro”.

Y en tercer lugar destacó “cómo enfrentamos esta doble crisis, cómo estamos saliendo de este gran desafío de la pandemia y la crisis económica”.

Recordó que, el 1 de septiembre, dará su segundo informe en el patio de Palacio Nacional, ante un grupo de invitados y con sana distancia. Y confió en que, el 1 de diciembre, al cumplirse dos años de que asumió el cargo, podrá decir a la gente que quedaron establecidas las bases de la “cuarta transformación”.

Ve defícil que “retrograden” avances

Al respecto, agregó que será “muy difícil” que sus adversarios políticos “retrograden” las “bases” que ha asentado su gobierno en caso de que regresen al poder.

“A ver, yo me pregunto ¿cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores?, porque no me digan que no van a tener los conservadores esa tentación, si el partido conservador votó en contra en contra de la pensión”, cuestionó con ironía.

“Buscar la forma de darle marcha atrás, porque para ellos eso es populismo, eso es paternalismo, porque tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe de recibir nada”, advirtió.

“Estamos levantando la economía popular”

Por otra parte, en primer spot para anunciar su segundo informe de gobierno, aseguró que, pese a la pandemia de Covid-19, su gobierno ya está levantando la economía popular.

“La pandemia nos trajo dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico. Ya estamos levantando la economía popular porque estamos aplicando un modelo nuevo”, dijo en su mensaje grabado en Palacio Nacional.

Asimismo, reiteró que, a diferencia de administraciones anteriores, la suya no rescata a “a los banqueros, a los grandes empresarios Ahora se está rescatando al pueblo. Por el bien de todos, primero los pobres”.