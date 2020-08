Elección de Morena por encuesta y si hay difamación que denuncien

La política, a los juzgados

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que una porción definitoria de la pelea política (y electoral) relacionada con las denuncias de Emilio Lozoya Austin se traslada a la arena netamente judicial. Más allá del dicho de un exfuncionario altamente corrupto, que ahora delata a sus presuntos cómplices en espera de un enorme aligeramiento de castigos contra él y su familia, de la credibilidad o no que merezcan sus supuestas delaciones y del alto impacto mediático y político que estas tengan en lo inmediato, el conjunto narrativo del exdirector de Pemex queda a disposición de un poder judicial federal que ha tenido malas calificaciones históricas, sujeto siempre a presiones de diversa índole, no solo las provenientes del ámbito político o presidencial.

La aparatosa relatoría hecha por el exdirector de Pemex contra 17 políticos, exlegisladores o funcionarios públicos y una periodista, varios de aquellos de primer nivel en el tinglado institucional tradicional, ha llevado a deslindes retóricos que suelen ser casi obligados en estos casos, pero también y, sobre todo, a su disposición a recurrir ante los jueces.

El manejo político y mediático del caso Lozoya ha instalado desde ahora firmes indicios de violación al debido proceso judicial, parecería que con una intención clara de privilegiar la difusión de las redes de criminalidad política aunque el juglar colaborativo quede exento de castigo verdadero alguno. Ha sido abierta la intrusión del presidente de la República, en sus conferencias matutinas de prensa, en terrenos que la Fiscalía General de la República debería mantener bajo celosa reserva. A fin de cuentas, en Palacio Nacional se prefiere la exhibición de una parte muy demostrativa de la corrupción nacional por sobre los detalles de una legalidad que, por otra parte, ha sido usada con frecuencia en administraciones anteriores para proteger a esos mismos corruptos.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1.Doloroso revés. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no se sumó al juego. Rechazó la prórroga de Alfonso Ramírez Cuéllar para la renovación de la presidencia de Morena y además ordenó al INE encargarse de la elección, que será por encuesta nacional abierta a la militancia y simpatizantes. Se acaban así las aspiraciones del presidente interino por eternizarse en el trono, apoyado por los ultras, que comanda el senador Martí Batres. Cuéllar quería ser el mandamás, pero no se le hizo. Pretendió dictar las reglas para elegir a su sucesor o sucesora, pese a que el máximo órgano jurisdiccional electoral ya había ordenado la renovación, así que no es sorpresa la decisión. Sólo él confiaba en lo contrario. La encuesta abierta, planteada por la mayoría legislativa, es la opción más viable. Fuerza arrolladora no tienen los ultras de Morena, por fortuna.

2. Agotados. En referencia a la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra políticos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”. Aseveró que si no participaron, si no recibieron dinero, que no se preocupen, no les va a pasar nada. “Pues yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien; entonces, el que nada debe, nada teme”. No todos están perdidos, y “si están siendo difamados, pues que presenten denuncias”. La tragicomedia de los millones perdidos.

3. Reprobado. Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, simplemente no levanta. Alejandro Rivera Nieto, activista social y secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado, señaló que desde 2016, cuando inició el periodo del mandatario, en la entidad no ha habido gobierno. “Nunca se cumplió, nunca hubo gobierno que hiciera frente y diera certidumbre a los ciudadanos”, precisó. Acentuó que desde 2016 a la fecha, el gobierno principalmente ha fallado en tres temas modulares, aunque son muchísimos más los que se pudieran considerar. Seguridad pública, ausencia de Estado de derecho respecto a la clase trabajadora y “no sabía a qué era a lo que venía”. Lo que sí le sale es pedirle recursos a la federación. En eso no falla.

