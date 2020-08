Se debe difundir denuncia de Lozoya; implicados, devolver dinero: AMLO

Tras la filtración de las denuncias que hizo Emilio Lozoya Austin, donde este exdirector de Pemex involucró a tres expresidentes y 14 políticos más en actos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que el documento sea accesible a todos y de que los implicados devuelvan el dinero robado.

Lo anterior, durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, donde las preguntas y respuestas respecto a la denuncia, que supuestamente presentó Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR), ocuparon poco más de una hora.

De acuerdo con el presidente, él también se enteró de la denuncia y comenzó a leerla el miércoles por la noche, pero no la terminó porque “no quería tener pesadillas” con las corruptelas señaladas, de las cuales el exfuncionario federal hace principales responsables al expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quien fue su secretario de Hacienda.

“Además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa (…) es una denuncia muy grave”, respondió a la denuncia de una reportera”.

Sin embargo, aprovechó para fijar su postura a favor de “que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla, porque todos debemos de estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad. Entonces, es importante el inicio de este proceso, de esta indagatoria”.

Incluso planteó la idea de que se realice una “historieta” sobre el caso Lozoya para explicar a la población lo que pasó, pero esto una vez que el asunto se resuelva.

A favor de que se estigmatice la corrupción

Respecto a esta última idea expuso que “la gente del pueblo” se imagina” la corrupción, pero consideró que diferente “ver cómo están metiendo dinero a una maleta, las bolsas de dinero y que no es una serie de televisión, sino es la realidad”.

“Yo soy uno de los que creo que todo esto va a ayudar muchísimo, repito, a que se estigmatice la corrupción, se vea mal”, reiteró.

FGR debe investigar dichos de Lozoya

- Anuncio -

Sobre los 17 denunciados por Lozoya, el presidente consideró en primer lugar que la denuncia es “auténtica” porque ya ha generado reacciones de los implicados, pero admitió que tienen que someterse a investigación los dichos de Lozoya Austin.

“Desde luego esto (la denuncia) no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen”, remarcó.

Indicó que la FGR debe hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo, con rectitud y desde luego con apego a la ley.

Falta recuperar el dinero

López Obrador hizo hincapié en la importancia de que el dinero que los presuntos implicados habrían desviado del erario, para pagar sobornos y financiar ilegalmente campañas, debe ser devuelto.

Ante la pregunta sobre si sería suficiente con que los políticos quedarán exhibidos, respondió que no “porque si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. ¡Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño! Eso no lo podríamos hacer, sería complicidad”.

“Quien nada debe, nada teme”

En cuanto a las reacciones de algunos de los denunciados por Lozoya Austin, como el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el panista Ricardo Anaya Cortés, quienes acusaron a su gobierno de golpear a los opositores con la denuncia del exfuncionario, reviró que si no deben nada, deben presentar una denuncia por daño moral.

“Pues yo les diría que el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga a los seres humanos, a las mujeres, a los hombres, a los dirigentes sociales, políticos, es el tribunal de la conciencia de cada quien; entonces, el que nada debe, nada teme”, sentenció.

Asimismo, desestimó los señalamientos de que su gobierno esté realizando persecución político, pues reiteró que su interés principal es acabar con la corrupción para que ya no haya “Lozoyas ni García Lunas”.