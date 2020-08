Reeves revela logo oficial de “The Batman” y anuncia avances

Matt Reeves, director del próximo film del hombre murciélago “The Batman”, reveló este jueves a través de Twitter lo que será su logo oficial, además, anunció un posible avance de la película para el siguiente sábado, durante el evento virtual DC FanDome.

A través de su cuenta personal, el cineasta compartió la imagen y adelantó más material en para la siguiente edición del DC FanDome, donde habrá un panel dedicado enteramente para la película, por lo que puede darse a conocer su primer tráiler oficial.

Es de mencionar que “The Batman”, la cual será protagonizada por Robert Pattinson, inició grabaciones en enero de 2020, sin embargo, a causa del Covid-19 se detuvo el rodaje, el cual se prevé reinicie en septiembre, para el estreno de la cinta en octubre de 2021.

Mientras tanto, el director dio a conocer parte de la imagen que promocionará la película, así como un vistazo al que sería el nuevo diseño del héroe de DC.

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020