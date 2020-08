Está usted detenido

Durante tres días he leído en diferentes columnas políticas influyentes, prestigiadas y bien informadas, que en este semana se iban a la cárcel todos los enemigos políticos del C., mi góber.

Leí que ex gobernadores, ex secretarios, ex diputados, ex senadores y otros, todos morenovallistas, pasarían el fin de semana ya, tras las rejas.

Pues estaré en espera de noticias entre viernes y sábado a más tardar.

Lo único que si queda claro es que cuando tienes orden de aprehensión, no te manda a avisar en la prensa, a menos que te den la gracia de tiempo para que te vayas o te ampares.

Y si no pregunten al regidor de Patrimonio, Hacienda Pública Municipal y Catastro de Tehuacán, Víctor Manuel Canaán Barquet y a tres ex funcionarios, detenidos allá en su pueblo.

Esas detenciones, nunca se anunciaron en la prensa. Se ejecutaron y ya.

Punto.

He dicho y he escrito.

Infra, Limpia y DIF

Las buenas costumbres no deben perderse.

Y menos, tratándose de espionaje político.

Por ello es que en el A-Yunta-Miento capitalino tienen su equipo de espionaje al que llaman “Los Claudia-007”.

Los agentes al mando del vice-presidente Andrés G. (de los) Viveros, se dedican a espiar a todos los enemigos y más, a los amigos de la presidenta.

Todos están en la nómina del gobierno municipal. Faltaba más.

Sólo depuramos la nómina para mostrar nombres, número de control y dependencia a la que están asignados.

Punto.

Ah, por cierto: La Secretaría de Infraestructura, el Organismo de Limpia y el DIF municipal, son la “caja chica”. Mensualmente reciben ampliaciones discrecionales de presupuesto.

Libres de polvo y paja.

Ahora sí, punto.

He escrito.

Ni Obama

Con la detención del regidor y tres ex funcionarios de Tehuacán, la que se mostró muy eficiente, fue la policía ministerial de la Fiscalía de Puebla. Así debería ser la de Chiapas, para atrapar a ciertos personajes que andan por aquí, acusados por allá. Pero, mientras esté aquí, al subsecretario chiapaneco, no lo detiene ni Obama.

El Verdugo

Sin duda que el mejor destino del dinero para “lavarlo” (producto de “los moches” del servicio público), es el sector inmobiliario. El Verdugo dice: A conocido novio ya no le dicen Roberto, le dicen Ro-barto.

