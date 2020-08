Algunos restaurantes del CH no llegan ni al 10% de ocupación: Canirac

Los ingresos por el 30 por ciento de aforo en restaurantes del Centro Histórico de Puebla son insuficientes para cubrir gastos básicos, mientras hay locales que no llenan ni el 10 por ciento; aún no hay fecha de instalación de terrazas móviles.

Así lo indicó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Puebla, Olga Méndez Juárez, quien aseveró que los ingresos que reciben por el 30 por ciento de aforo –permitido desde hace dos semanas– son insuficientes para mantener estos comercios.

“El avance de la recuperación económica va muy lento. Hay sectores que han sido más beneficiados y han salido con el aforo del 30 por ciento, y hay otros que con el aforo no han tenido el movimiento necesario para sacar el gasto”, comentó.

De igual forma, precisó que los ingresos por dicha capacidad de aforo se ven absorbidos –además de salarios– por el pago de renta y la inversión de insumos de protección contra el Covid-19, cuyo costo oscila entre los 3 mil y 15 mil pesos mensuales, dependiendo de las dimensiones del negocio.

Pese a la situación, señaló que a la fecha no han registrado restaurantes que, tras abrir, hayan decidido bajar la cortina, pues confían en que habrá un repunte económico a favor.

De igual forma, mencionó que no todos los comercios del Centro Histórico han logrado llenar el 30 por ciento de capacidad permitido, pues algunos apenas llegan a una ocupación del 10 por ciento, algunos de los cuales se ubican en el Callejón de los Sapos.

Gente va al centro, pero no compra

“Hay gente, hay movimiento en el centro, pero la gente no está comprando, ni está comiendo en los lugares del centro, mencionó.

Estimó que esto se debe, en parte, a que algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad siguen cerradas para el paso vehicular, pues los poblanos prefieren no entrar a esta parte de la ciudad por no saber en qué calles no hay paso, además de que existen estacionamientos que no están prestando servicio.

Por otra parte, Méndez Juárez rechazó haya una fecha prevista para la instalación de terrazas móviles en el Centro Histórico, pues la última conversación que tuvieron con la Comuna al respecto ocurrió hace 15 días, a la vez que no se ha precisado cuántos comercios serían beneficiados y qué ubicaciones serían las elegidas.

“Sí nos ayudaría el sacar mesas, sobre todo para los restaurantes que no tienen terrazas, pero sí falta conocer el proyecto, ver el número de beneficiarios. Estábamos proponiendo los corredores de la Juárez, la 43 Poniente, y ellos tienen propuestas para el Centro”, mencionó.

Esto, luego de que trascendió que a partir del 24 de agosto se implementaría el programa de terrazas móviles, información que la Secretaría de Movilidad rechazó al ser consultada por este medio, pues aún no definen los lugares donde serán colocadas, para lo cual trabajan con la Secretaría de Protección Civil.

Méndez Juárez precisó que no será posible colocar dichas estructuras en todos los restaurantes, pues no todas las calles cuentan con banquetas amplias que faciliten la movilidad, poniendo como ejemplo que si las instalan en la 5 Poniente estorbarían más de lo que pueden beneficiar; también, que el ayuntamiento no les ha indicado cómo sería la inversión.