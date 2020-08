Si contagios son controlables, se abrirían más negocios en Puebla: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que será hasta el viernes cuando se determine si se da la reapertura de otros establecimientos que no fueron contemplados en la primera etapa, pero ello dependerá de si se tiene una curva controlable de contagios.

En rueda de prensa, el mandatario comentó que, aunque la Secretaría de Salud (SSA) federal el viernes pasado informó que Puebla pasó a semáforo naranja a partir de este lunes, eso no significa que se deben desbordar a las calles, sino que deben continuarse con las medidas de salud y prevención.

Asimismo, sostuvo que eso tampoco implica que el gobierno estatal vaya a cambiar las reglas de reapertura, pues éstas ya están definidas desde el pasado 7 de agosto, lo cual igual fue publicado en decreto dentro del Periódico Oficial del Estado (POE).

“Si encontramos que la ola de respuesta hacia arriba es moderada y la podemos controlar con un comportamiento social responsable, podremos planear una apertura más grande, eso lo tenemos que entender todos, porque como estado tenemos lineamientos que establecimos”, expresó.

Lo anterior, porque comentó que se tienen reportes de que durante el fin de semana hubo centros comerciales en los que se tuvo un comportamiento no adecuado tanto de los clientes como de los dueños, pues superaron el tercio de su capacidad, lo cual va en contra de los decretos emitidos.

Por ello, el mandatario poblano hizo un llamado a los empresarios a que se respeten las disposiciones, pues de esto depende que no se dé un rebrote de contagios de Covid-19, al señalar que los 429 que se reportaron de viernes para sábado son preocupantes.

7 de agosto fue la primera etapa

“No es posible que tengamos esa forma de actuar, y no hay manera, no habrá tanta autoridad como para impedir tanta irresponsabilidad si llegamos a esos extremos, por eso le llame pacto comunitario, no porque se fuera a firmar y se cumpla, no, no se trata de eso, sino es un asunto de responsabilidad”, pronunció.

Es necesario precisar que el pasado 7 de agosto se dio la primera etapa de la reapertura económica en la entidad tras más de cuatro meses debido a la pandemia, en ésta se instruyó que todos los establecimientos debían hacerlo a un tercio de su capacidad, a excepción de lugares cerrados como cine, teatros, museos y bares.

En tanto, la empresa automotriz Volkswagen reanudó operaciones el pasado 16 de junio en el estado, mientras que la armadora Audi, ubicada en San José Chiapa, hizo lo mismo el 22 del mismo mes, ambas con una capacidad del 30 por ciento de sus planillas laborales.