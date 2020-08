PRI de Puebla asegura que está fortalecido; exmilitantes prevén más salidas

El PRI en Puebla señaló que a pesar de la salida de militantes, el partido está fortalecido y confió en que se sumaran más perfiles; al respecto, expriistas afirmaron que su baja obedeció a que el tricolor ya no es oposición, por lo que vaticinaron la renuncia de más personas.

Por una parte, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, y la secretaria General del tricolor, Isabel Merlo Talavera, les desearon buena suerte a los siete que se fueron, al tiempo de aseverar que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “no se detiene”.

Camarillo Medina comentó, en rueda de prensa, que el partido está en un proceso de renovación interna, por lo que el proceso para la renovación de las dirigencias municipales se realizará antes de las elecciones del 2021.

En tanto, Merlo Talavera si bien dijo que la desbandada de militantes es una acción que “lastima”, sostuvo que la dirigencia siempre estuvo abierta y se tuvieron diversas reuniones para llamar a la unidad, por lo que, así como unos se van otros llegan.

“Tenemos un profundo reconocimiento a quienes en este partido se formaron y construyeron, pero una vez que con independencia y de que siempre hubo diálogo, las renuncias ya fueron aceptadas a nivel nacional, suman siete a la fecha”, recordó.

No se pidieron cargos, afirma expriistas

En rueda de prensa por separado, Juan Manuel Vega Rayet, German Sierra Sánchez y Adela Cerezo Bautista comentaron que su dimisión del tricolor se debió a que ya no se sienten identificados con las actuales dirigencias estatal y nacional.

Afirmaron que tienen hay militantes de otros municipios como Tehuacán, Teziutlán, Izúcar de Matamoros y Atlixco, que les han manifestado su intención de dejar al partido tras la salida de ellos, aunque no precisaron de cuántos se trata.

Los expriistas rechazaron que su salida haya sido porque les hayan negado algún cargo de elección popular de cara al proceso electoral de 2021, así como negaron que hayan estado dentro de la nómina del tricolor como se dijo en días pasados.

Sierra Sánchez, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), manifestó que, si bien se salió del partido, no lo hace de la política, pero hizo énfasis en que no se sumará a otra fuerza política, al tiempo de resaltar que ha habido algunas ofertas de otros institutos, los cuales no mencionó.

“Me salgo por la falta de respeto a la militancia, porque existe una actitud dictadora dentro del partido, el PRI ahorita está echado a los brazos del titular del Ejecutivo federal”, expresó, al manifestar que el nuevo dirigente estatal es joven para liderar un instituto como el tricolor.

En tanto, Vega Rayet mencionó que, si bien dejar al PRI tras 30 años de formar parte es lamentable, aseveró que no existe trabajo político en el partido que “ya no es una oposición”, al tiempo de reiterar que no está buscando candidaturas, aunque ha tenido invitaciones de partidos nuevos.

“Antes de salirnos y de que se diera lo de la elección del comité estatal, hablé con el dirigente nacional, Alejandro Cárdenas, y me dijo que no iba a haber mano negra, que habría participación, después me senté varias veces con Néstor Camarillo y tras ser elegido me invitó a hablar dos asuntos, uno personal y uno político, ahí le dije que me iría del PRI”, asentó el exdelegado de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Finalmente, la exdiputada federal, Cerezo Bautista, le lanzó un reto a Camarillo Medina, para que compruebe que ellos estaban en la nómina del partido y si se lo hace, ella deja la política, pero de lo contrario que ofrezca una disculpa pública.