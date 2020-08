Lavar ropa, el nuevo ingreso de globeros del zócalo ante Covid

Trabajar lavando ropa o planchando es a lo que han tenido que recurrir integrantes de la Asociación de Globeros del zócalo de Puebla para poder tener ingresos, ya que por la pandemia del Covid-19 fueron retirados y no hay fecha para que puedan regresar.

La afluencia diaria de personas en la plaza principal de la capital y en la calle 5 de Mayo es lo que los motivaba a llevar sus globos y juguetes, pero ahora solo se quedan en sus casas, la mayoría de ellos con familiares que mantener y que con esta emergencia sanitaria “ha sido complicado”.

Así lo relató, a este medio, Nicolás Zepeda Flores, secretario de Trabajo de la Unión de Globeros y Juguetes varios de la ciudad de Puebla, quien indicó son alrededor de 40 los integrantes que no pisan las calles del primer cuadro de la capital desde marzo pasado.

De ganar entre mil 300 y mil 500 pesos a la semana, ahora solo “van al día”, pues las labores que hace la gran parte de ellos es para sobrevivir, ya que tampoco han recibido despensas por parte de las autoridades y aunque se les hubieran dado, dijo, un paquete no alcanza para los cinco meses que llevan sin ingresos.

“En mi caso pues igual me apoyan mis hijos, pero otros compañeros tienen que lavar ajeno, pero una lavadita, una planchadita para que alcanza; la verdad ya queremos trabajar, ya van casi cinco meses desde que nos dijeron que nos saliéramos del zócalo por la pandemia y ha sido complicado”, pronunció.

Dijo que esto igual género que sus mercancías como son el jabón para hacer burbujas y los globos tuvieran que desinflarlos, ya que no se pueden quedar con el aire dentro y recurrieron a guardarlos, ya que no hay otras zonas donde puedan venderlos.

Piden regresar como lo hicieron ambulantes

Puso de ejemplo que tan solo para comprar el tanque de gas con el que inflan los globos se necesitan 4 mil 500 pesos, dinero que no tienen, por lo que tienen que buscar la forma de sobrevivir ante la situación actual en la que se encuentra Puebla, que apenas el viernes pasado cambió a semáforo naranja.

Comentó que han acudido en reiteradas ocasiones con el ayuntamiento de Puebla para que les autoricen regresar, pero hasta el momento la Secretaría de Gobernación (Segom), a cargo de René Sánchez Galindo, no les ha dado una respuesta positiva.

Sin embargo, manifestó que no se está actuando con piso parejo, puesto que tiene conocimiento que los ambulantes algunos de ellos ya regresaron, mientras que otros no se quitaron, por lo que no es justo que a unos si se les permita y a otros no.

Detalló que en un principio les habían dicho que para septiembre ya pudiera darse esta posibilidad, pero que las autoridades municipales hicieron un recorrido y lo descartaron, por lo que temen que sea hasta enero cuando les permitan volver al zócalo y la calle 5 de Mayo.

“Se supone que la pandemia es en todo ¿no?; que es un virus del que nos podemos contagiar todos, entonces por qué a uno sí y a otros no, pareciera que de la 4 Poniente para adelante no hay y de la 4 Poniente hacia el zócalo sí hay, entonces de qué se trata”, cuestionó.

Ante esto, Zepeda Flores pidió a las autoridades que “se pongan la mano en el corazón”, pues “no tienen qué llevarse a la boca”, ya que gran parte de los globeros son personas mayores y no encuentran trabajo en otros lados, mientras que otros están siendo solventados por sus hijos.