Según AMLO, son necesarios estos 3 factores para juzgar a expresidentes

Al reiterar que los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa deben declarar por casos de presunta corrupción en sus sexenios, el presidente Andrés Manuel López Obradro añadió que, para enjuiciar a sus antecesores, se tienen que cumplir tres factores.

Lo anterior, durante su conferencia de prensa matutina, donde, aunque afirmó que “ya perdoné” a Caladerón Hinojosa por “robarnos” la presidencia en las elecciones de 2006, cuando se postuló por primera vez, expuso la ruta que debería seguirse para llevarlos a él y Peña Nieto a juicio.

En primer lugar, señaló que la denuncia de Emilio Lozoya Austin, en contra de Peña de Nieto, así como las que hubiera contra Calderón Hinojosa, debe sostenerse con pruebas “para no linchar políticamente a nadie, para no hacer un juicio sumario”

“Segundo, hay que ver qué interpretación se le da al artículo 108 constitucional, porque yo, conociendo la historia del país, el único caso de juicio a un presidente se dio en contra de Manuel González (1880-1884) después de que terminó Porfirio Díaz su primer mandato”.

Sobre este episodio, relató que se organizó un movimiento contra la reelección del también militar conservador, detrás del cual supuestamente estaba Porfirio Díaz, y que finalmente fue sometido ante un Gran Jurado en el Congreso por corrupción.

Sin embargo, cuando González declaró “que el salvador de la patria, el jefe máximo, era Porfirio Díaz, pues ya resolvieron en la Cámara que no procedía meter a la cárcel a Manuel González, expresidente, por corrupción y se apoyaron en ese entonces en el artículo 103 de la Constitución (de 1857), que es el 108 de ahora (de la Constitución de 1917)”, según el cual un presidente sólo puede ser juzgado por traición a la patria.

Busco modificar artículo, pero legisladores se niegan

Al respecto, sostuvo que su intención es modificar dicho artículo y que recordó que ya envió la iniciativa al Congreso de la Unión, “nada más que no han querido los legisladores, porque es que nos quitemos el fuero para que el presidente y cualquier autoridad pueda ser juzgada por cualquier delito”.

Y como tercer factor a cumplirse, indicó que se trata de un asunto político, el cual consiste en que “tiene que haber una consulta ciudadana, que eso es lo que yo he sostenido siempre”.

Juzgar desde Salinas a la fecha

En este sentido, consideró que no sólo se debe considerar como juzgables a Peña Nieto y Calderón Hinojosa, sino “desde Salinas hasta la fecha, pero que sea consulta ciudadana para que no recaiga, porque la mala costumbre, aunque ya no es así, es que si va un presidente a la cárcel, un expresidente a la cárcel es el que está ahora el que lo decidió”.

- Anuncio -

“Entonces yo quiero que este caso lo decida el pueblo, o sea, que seas mediante consulta, si se les va a juzgar. Ahora, también que no se confunda nadie. Yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie”, aseveró.

Calderón está enojado, pero ya lo perdoné

Respecto a los señalamientos contra él por parte de Calderón Hinojosa, quien acusa persecución política, los volvió a rechazar y agregó que ya lo perdonó por “robarle” la Presidencia.

“Nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio. Pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública”, expuso.

“Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: Ya no investigues, exonera a García Luna”, ironizó.