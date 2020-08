Profesores de Antorcha piden a SEP pago de horas atrasadas

Una comisión de maestros adheridos a Antorcha Magisterial, provenientes de todas las regiones de Puebla, se manifestaron frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para exigir pago de horas atrasadas, recontrataciones y asignación de plazas e interinatos.

El líder estatal del movimiento de profesores, Serafín Rodríguez García, explicó que este 12 de agosto inició la asignación de horas para docentes de nuevo ingreso que van a recibir plazas en interinato, sin embargo, la dependencia estatal mantiene un adeudo de horas con los de su organización de 4 mil 100 horas, tan sólo en secundarias técnicas.

“Sólo se han logrado que den pocas horas para algunos maestros y que a veces cubren hasta el doble o triple de horas que cobran; la SEP exige ahora que se haga entrega de esas horas vacantes para asignarlas a maestros que hicieron examen, pero del adeudo que la SEP tiene con los maestros en cuestión de horas no se está resolviendo nada”, afirmó.

Explicó que al exigirles las horas de vacancia, se está dejando sin empleo a al menos 70 maestros de escuelas humildes; además, informó que se necesitan interinatos o plazas definitivas para preescolares y escuelas primarias, así como personal administrativo y de servicio para muchas escuelas.

“La respuesta de la administración presente, encabezada por Melitón Lozano, ha sido que no hay, pero nosotros no podemos dejar de luchar porque la necesidad existe y, finalmente, los que pagan los platos rotos de esta falta de recursos son los padres de familia, pues las cuotas voluntarias se van para pagar a este personal y la situación en la que estamos no lo permite”, dijo.

En este contexto, afirmó que si bien la consigna federal es que no se deben pagar cuotas, “lo que es justo, pues la educación debe ser gratuita, sin ellas, no se podrían sostener muchas escuelas, pero en la realidad no se están resolviendo los problemas de recursos de las escuelas”.