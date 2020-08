Con vacuna contra Covid, Putin revive “momento Sputnik”: Jalife

Con el registro de la primera vacuna contra el virus que causa Covid-19, Rusia y su presidente, Vladimir Putin, reviven el “momento sputnik” y ganan prestigio, entre el “sabotaje” de la OMS y la “envidia” de sus competidores por haber quedado atrás en la carrera geopolítica y farmacéutica.

Así lo señaló Alfredo Jalife-Rahme, analista geopolítico y académico de la UNAM, quien enfatiza en el nombre dado a la vacuna rusa, Sputnik V, lo cual remite al legendario Sputnik 1, el primer satélite artificial puesto en órbita sobre la Tierra, en 1957, por obra de la extinta Unión Soviética, antecedente del Estado ruso.

En su columna Bajo la Lupa, publicada en La Jornada, el especialista subraya que Rusia ha sido líder en el desarrollo de vacunas y que la del Covid-19 revela el secreto de la tecnología de vectores, una invención rusa que utiliza adenovirus para engendrar material genético de otro virus en una célula.

“Se extrae el gen del adenovirus, que causa la infección, y se inserta un gen con el código de una proteína de otro virus y ayuda al sistema inmunológico a reaccionar y producir anticuerpos que protegen de la infección”, cita a Sputnik.

Asimismo, destaca que Rusia ya recibió solicitudes de 20 países de Latinoamérica el Medio Oriente y Asia para más de mil millones de dosis, entre los que espera que esté México.

OMS secuestrada por Gates sabotea vacuna

Sin embargo, llama la atención sobre el “deliberado sabotaje” de la invención rusa por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la cual señala por ser “rehén de la polémica Fundación Melinda & Bill Gates, con intereses globalistas obscenos y quienes son sus principales contribuyentes cuando Trump dejó de financiarla”.

Al respecto, califica como “muy grave que no se pueda ya distinguir, desde el punto de vista de la ingeniería financiera, cuál es la diferencia entre la OMS y los intereses globalistas de Bill Gates cuando la OMS parece más bien una organización globalista que busca imponer los intereses de Microsoft, con la Universidad Johns Hopkins (…) y de los designios epidemiológicos del multimillonario Mike Bloomberg”.

En este sentido, resalta que “las envidias y los golpes bajos” contra la vacuna rusa no se han hecho esperar de parte la OMS, así como de los multimedia anglosajones, entre desde The Guardian hasta The Financial Times, “quienes ponen en tela de juicio la habilidad de Moscú para desarrollar una inoculación segura y efectiva tan rápido”.

Con todo, el analista sostiene que la vacuna Sputnik V “le otorga un inmenso prestigio al zar Vlady Putin que vive la repetición del momento Sputnik”.