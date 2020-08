Burocracia electoral cada año cuesta más y cómo va el caso Rosario Robles

SAT vs. burocracia electoral // El gobernador Sinhue y El Marro // Recaudación y chupópteros

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que dos contrastantes noticias dan una idea a los mexicanos de quién es quién en materia de recursos públicos: unos los incrementan de forma sustancial y otros, apasionadamente, se dedican a reducirlos; unos aumentan la captación fiscal y otros se niegan a reducir las prebendas que reciben por ser, según dicen, su derecho, aunque los resultados por ellos exhibidos sean escasos, por no decir nulos, que ni de lejos justifican la carretada de dinero que reciben.

Se trata, por un lado, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en el último bienio aumentó sustancialmente la captación fiscal, con lo que el gobierno amplía su margen presupuestal, y, por el otro, el enorme aparato burocrático-electoral que a los mexicanos cada año que transcurre cuesta más y más, sin que ello se refleje en beneficios para la nación.

Lo anterior viene a colación, porque la información más reciente ( La Jornada, Israel Rodríguez) documenta que en el primer semestre de 2020 el SAT prácticamente multiplicó por tres los impuestos recuperados, en comparación con el mismo periodo de 2019, como parte de un mayor ejercicio de fiscalización. Entre enero y junio pasado, esa institución recuperó 269 mil 500 millones de pesos a partir de auditorías a contribuyentes, cantidad que multiplicó por 2.8 la correspondiente del mismo lapso del año pasado, que fue de 94 mil 200 millones.

Calderonismo, astilleros y corrupción

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que la temprana muerte de Juan Camilo Mouriño Terrazo le impidió avanzar en una carrera política impulsada con cuidado por Felipe Calderón Hinojosa (quien muy probablemente habría intentado hacerlo candidato presidencial panista, a pesar de haber nacido en Madrid), pero no impide que hoy estén bajo la lupa algunas de las acciones emprendidas por quien fue subcoordinador de la campaña presidencial del citado Calderón y, durante el sexenio tan accidentado y funerario de este, jefe de la oficina de la Presidencia de la República y secretario de Gobernación.

Mouriño Terrazo se había consolidado como el socio ideal para Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía que este ocupó durante el foxismo y, posteriormente, en la campaña electoral de 2006 y en la fraudulenta ocupación de la Presidencia de la República. Asentado en Campeche, donde su familia tenía y tiene negocios, el joven Juan Camilo (llamado “Iván” en su círculo cercano) fue apoyado por el michoacano, entonces panista, para que fuera diputado local y luego federal, presidiendo en San Lázaro la comisión de energía, donde mantuvo conflictos de interés que se prolongaron en el historial político que se truncó a sus 37 años de edad al caer de manera anómala el avión en que regresaba a la Ciudad de México luego de una gira de trabajo.

Entre otros conflictos de interés, fue apoderado y accionista del familiar Grupo Empresarial del Sureste, dueño de estaciones de gasolina, al que adjudicó beneficios siendo representante y funcionario público. En su entorno se hablaba del entreveramiento sistemático del ejercicio del poder público con intereses económicos particulares. De todo esto se habló en abundancia y con firmeza en esta columna mientras vivía Mouriño y cuando estaba en la plenitud de su poder.

El 18 de julio de 2007, según publicó La Voz de Galicia y retomó el columnista Carlos Fernández-Vega en su entrega de México SA en La Jornada, “el jefe de la Oficina del Presidente, Juan Camilo Mouriño Terrazo, hijo del actual presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, contactó la pasada semana en Vigo con empresarios del sector para valorar el inicio de negociaciones a corto plazo. Mouriño Terrazo declaró que su gobierno está ‘muy interesado’ en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego, situado entre los mejores del mundo. ‘Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversores gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector’” (https://bit.ly/2PANSpx ).

El calderonismo no pudo concretar esos peculiares negocios de ayuda para rescatar dos astilleros gallegos, Hijos de J. Barreras y Navantía, pero sí lo hizo el agradecido peñismo (Calderón había dado paso Peña para que llegara a Los Pinos y no Josefina Vázquez Mota, la panista indeseada por el vengativo Felipe que no le perdonó que hubiera desplazado a Ernesto Cordero). En noviembre de 2013, Emilio Lozoya, como director de Pemex, propuso al consejo de administración de PMI Internacional la compra del 51 por ciento de las acciones de la empresa naviera Hijos de J. Barreras, en condiciones desventajosas (como en el caso de Agronitrogenados), pues estaba a punto de la quiebra. Además, encargó a esa misma firma la construcción de dos floteles (hoteles flotantes), con costo de 145 millones de euros, los cuales luego no se pudieron revender por la enorme disparidad entre el costo oficial y el valor real de mercado.

AMLO ordena eliminar todos los fideicomisos

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la orden del presidente López Obrador al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, fue fulminante: tienen que eliminar y extinguir todos los 44 fideicomisos que existen en la Administración Pública Federal, sin consideración o excepción de ningún tipo y aprobar para ello las reformas legales necesarias.

La instrucción del Presidente, dada la semana pasada, echó por tierra la propuesta que le llevaba Delgado para eliminar solamente cinco fideicomisos y el resto se mantuviera por tratarse de fondos que operan con reglas y estructura administrativa y cuyos recursos se destinan a labores trascendentales como el cine, la ciencia, el deporte, los desastres naturales o el pago de pensiones.

Pero, según fuentes de Palacio Nacional, el Presidente no dio tiempo de que el líder de los diputados morenistas explicara las razones por las que no era viable eliminar todos los fideicomisos por las enormes afectaciones que causará y las protestas que tuvieron que enfrentar en la bancada de Morena, particularmente Mario Delgado y el coordinador de los senadores Ricardo Monreal, ante quienes acudieron, lo mismo cineastas del tamaño de Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que deportistas de alto rendimiento, científicos, creadores e investigadores que les pidieron mantener los fideicomisos que financian esas y otras actividades importantes para el país.

“Quiero que los eliminen todos” fue la orden repetida de López Obrador ante el diagnóstico desmenuzado del diputado Delgado que después de haber estudiado a detalle la iniciativa elaborada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y presentada por la diputada Dolores Padierna, había llegado a la conclusión de que si no se quería afectar actividades e industrias trascendentales, de las que incluso dependen más de 3 mil familias, como en el caso del Fidecine, las extinciones de los fideicomisos tendrían que ser en extremo cuidadosas y solo se podían, en este momento, eliminar cinco sin causar mayor afectación.

Y es que al Presidente lo convenció Irma Eréndira Sandoval de que todos los fideicomisos tenían temas de opacidad y corrupción y que con la extinción de hasta 281 fideicomisos que no tuvieran reglas de operación, se obtendrían hasta 250 mil millones de pesos para destinarlos a asuntos más necesarios. Pero como después se dieron cuenta de que eliminar algunos fideicomisos creados con base en distintas leyes no era algo tan simple como decretarlo, enviaron una iniciativa que, con la firma de la diputada Dolores Padierna Luna, se presentó el 20 de mayo en donde ya se hablaba solo de 44 fideicomisos extinguibles a través de las reformas a 14 leyes diferentes, de los que se obtendrían 91 mil millones de pesos.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Rumbo al acabose. Inmersos en la lucha interna de Morena por la dirigencia nacional y la definición de posiciones dentro del Poder Legislativo, los senadores Higinio Martínez y Martí Batres son los rostros visibles de la pugna morenista en el Senado. Unos están convencidos de que deben respetarse la ley, los acuerdos políticos, la decisión mayoritaria y las instituciones, y otros opinan que el poder electoral de Morena le permite imponer su mayoría cuantas veces sea necesario. A raíz del relevo en la Mesa Directiva y el afán de Batres por mantenerse a la cabeza, unos 14 senadores afines a él buscan mover sus fichas para incidir en la próxima elección a dirigente nacional en Morena. Las tribus hundieron al PRD y ahora se gestan en Morena. Es decir: el principio del fin.

2. Economista fallido. Las palabras pronunciadas hace un año por John Ackerman, economista y esposo de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, se le revierten meses después. A mitad de 2019, cuando Morena ya estaba en el poder, el hombre presagió que: “Con respecto al petróleo, yo creo que vamos a ver realmente el resultado. Si esto tiene éxito, esta lucha contra la corrupción y el huachicoleo, al final del año, de 2019, los estados financieros de Pemex van a ser los mejores que han sido en décadas; ahí vamos a tener una visión objetiva de lo que realmente se está logrando”. ¿Y entonces, qué sucedió? Es 2020 y Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, debe 107 mil millones de dólares y sus bonos perdieron el grado de inversión. Las finanzas gubernamentales no se le dan a Ackerman.

3. O todos coludos o todos rabones. Un juzgado de distrito admitió la solicitud de amparo que presentó el equipo de asesores legales de Rosario Robles, lo cual no había ocurrido en los tres intentos anteriores. La defensa de la exsecretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto confirmó que la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la CDMX admitió la petición, lo cual “es un paso importante porque significa que encontró elementos para proceder al análisis” del tema. La defensa de Robles indicó que la respuesta definitiva debería darse en un plazo aproximado de dos meses. Desde la extradición de Emilio Lozoya se ha levantado la polémica por el encarcelamiento de Robles y las concesiones al exdirector de Pemex. ¿Llevará su juicio en libertad? ¿O la seguirán castigando?

