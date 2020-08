¿Proyectos de muerte o vida? Encrucijada de la 4T

En un acto por demás incomprensible, señaló la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en un comunicado de prensa, esta mañana la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), subió a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema del glifosato, que contradice las instrucciones dadas por el presidente de la República, donde se incluye, arbitrariamente, el nombre Víctor M. Toledo (https://bit.ly/2DizC2g).

Como se sabe, los medios de comunicación anunciaron, a mediados de junio, que la Semarnat prohibió la importación de 67 mil toneladas de glifosato, con el fin de que se deje de utilizar en el país para 2024. En una reunión posterior entre Víctor M. Toledo, responsable de la Semarnat, y la dirección del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), su presidente, Bosco de la Vega, externó que prohibir el glifosato sería un duro golpe para los productores de este país, ya que el rendimiento mermaría entre 20-50% y las pérdidas al año se estiman, citando a la FAO, en 125 millones de toneladas de alimento, suficientes para alimentar a 250 millones de personas. Argumentó que, aunque glifosato está clasificado por OMS como probable cancerígeno, no hay evidencia científica que lo demuestre. Como se va a demostrar lo dicho por Bosco de la Vega, son falacias.

¿Dejar de aplicar el matahierbas, que también matahumanos y matabiodiversidad, implicaría una merma de la producción entre el 20-50%? Me parece que es una versión temeraria, que no tiene fundamento científico alguno. Cualquier agricultor sabe, sobre todo los comerciales, que existen otras técnicas (labranza cero, acolchado, etc.) que no sólo controlan arvenses, sino que conservan humedad suelo y nutrientes. O también se puede recurrir, como muchos productores lo han hecho, a realizar las labores de cultivo, práctica agrícola muy común hasta antes de que se creara el glifosato en 1974 por Monsanto-Bayer. Si se aplican técnicas alternativas de control de arvenses, los rendimientos por hectárea aumentarían y no se reducirían, como falsamente sostiene el Bosco de la Vega.

¿Qué no se ha demostrado que el glifosato es un agrotóxico que matahumanos?, es otra mentira del Bosco de la Vega. Al respecto lo invito a leer la Antología Toxicológica del Glifosato +1000. Evidencias científicas publicadas sobre los impactos del glifosato en la salud, ambiente y biodiversidad, de Eduardo Martín Rossi, 5ª Edición, publicado 26 de abril de 2020, que contiene más de mil artículos donde demuestran, con pelos y señales, sobre los impactos que el glifosato tiene a salud y medio ambiente. Además, como se sabe, Monsanto-Bayer, ha pagado indemnizaciones millonarias a personas que contrajeron cáncer por usar este herbicida. El caso paradigmático fue el del jardinero Dewayne Johnson.

Varias entidades internacionales y nacionales, así como distintas organizaciones, auguran una etapa postpandémica muy complicada, donde el hambre y los problemas de salud aumentarán, mientras que el crecimiento económico menguará. Por ello, la 4T no debe tener ninguna duda. Debe enfrentar de raíz las secuelas de esta pandemia. Esto implica detener ahora, no para el 2024, la aplicación del glifosato que causa la muerte de vidas humanas y de la biodiversidad, así como de los servicios ecosistémicos que presta a la humanidad. El glifosato alienta proyectos de muerte, pero es un venero inagotable de ganancias súbitas para las empresas transnacionales, que son las que producen y venden este, y otros agrotóxicos. En este proceso, Bosco de la Vega y Víctor Villalobos son peones de estas compañías.

Si la 4T aspira a lograr el derecho a la alimentación nutritiva, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, como lo plantea el artículo cuarto constitucional, tiene que apoyar de forma incondicional, proyectos de vida biodiversa, donde productores comerciales, en transición y de autosubsistencia practiquen una agricultura que produzca alimentos, que no tengan residuos de ningún agrotóxico, menos de glifosato.