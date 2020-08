Cuotas en escuelas públicas no se reflejan en mantenimiento, acusan mamás

Padres acusaron que en algunas escuelas públicas de Puebla capital no se ven reflejadas las cuotas en el mantenimiento ni en la adquisición de inmobiliario, y consideraron que no deben pedirles dinero debido a que aún no habrá clases presenciales.

En entrevista a este medio, mamás señalaron que las cuotas dadas para el mantenimiento no se ven reflejadas en sus respectivos planteles, al igual que también consideraron que no se les deberían pedir las correspondientes al próximo ciclo escolar, debido a que aún no hay fecha para las clases presenciales.

Josefina -el nombre que eligió, pues prefiere mantener el anonimato por temor a represalias-, madre de familia en la telesecundaria Joaquín Ruanova, de San Jerónimo Caleras, aseveró que el pasado 2 de agosto, la institución, a través de una profesora, le indicó por mensaje que los mil pesos de cuota eran obligatorios, ante lo cual, la madre opuso que dicho cobro no debía ser obligatorio.

Mencionó que en respuesta, le dijeron que le agendarían una cita con el director para exponer su caso, toda vez que trataron de desprestigiarla al decir que la atenderían por “ser pobre”, ante lo cual, Josefina respondió que le parecía incongruente que solicitasen cuotas sin que haya una fecha para el regreso a clase.

“Cuota voluntaria es para mantenimiento de la escuela, al no haber clases presenciales, ¿para qué quieren las cuotas?, comentó.

Señaló que las cuotas de mantenimiento no se ven reflejadas en el planten, pues precisó que las bancas y las paredes se encuentran en “malas condiciones”, mientras que tampoco hay abasto para suministros de limpieza.

Aportaciones no se ven reflejadas

Por su parte, Yadira -el nombre que eligió, pues prefiere mantener el anonimato por temor a represalias-, mamá de familia en la secundaria técnica número 50, de Bosques de San Sebastián, aseveró que tampoco ve reflejada su aportación, pues desde que su hijo ingresó en agosto del 2019, “no ha habido cambio” en pintura, focos o bancas.

Puntualizó que desde 2019, no ha habido asambleas donde los Comités de Padres les informen en qué han invertido las cuotas, por lo que cuestionó qué se hizo con el recurso correspondiente a marzo y julio, periodo en que se suspendieron las clases por la pandemia de Covid-19.

Precisó que la escuela les informó que para el próximo ciclo escolar la cuota pasaría de mil 150 pesos a 800, lo cual consideró favorable, aunque precisó que sigue siendo elevada debido a que aún no hay una fecha de regreso a clases que justifique dicho monto, pues el retorno podría demorarse meses.

También, que no deberían pedir los 800 pesos debido a que muchos padres se quedaron sin empleos, como en el caso de su esposo, quien perdió sus dos trabajos por la contingencia, por lo que consideró que, “al menos”, la escuela debería permitir que las aportaciones fueran en varios depósitos y no una sola exhibición.

No deben pedir cuotas por falta de clases

Fernanda -el nombre que eligió, pues prefiere mantener el anonimato por temor a represalias-, madre de familia en la telesecundaria Jesús Reyes Heroles, ubicada en la colonia Vicente Guerrero, coincidió con el resto de las madres en que a pesar de que las cuotas sean bajas o altas, las escuelas no deberían solicitarlas aún por la falta de clases presenciales.

Esto, pues argumentó que algunos pagos, como el servicio de luz y lo relacionado al mantenimiento, no requerirán de grandes aportaciones económicas por la falta de actividades.

Debido a que las escuelas no deben condicionar la inscripción con las cuotas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal propuso a los padres pagarlas en dos emisiones, toda vez que no existes “necesidades reales de sostenimiento ni mantenimiento”.

Por su parte, el pasado 5 de agosto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que aquellos padres de familia que consideren ser objeto de abuso en las escuelas en estos cobros, pueden acudir a la SEP estatal para que la dependencia intervenga y de prioridad a sus derechos.