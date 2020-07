Sin condiciones sanitarias para que Morena haga asambleas en Puebla: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que en Puebla no hay condiciones para que se realicen las asambleas de Morena debido a que está “en el peor momento” la pandemia de Covid-19, aunque no es de su competencia decidir si se hacen o no.

En rueda de prensa, el mandatario poblano sostuvo que no es recomendable que se hagan reuniones colectivas, pues por el contrario deben evitarse para evitar que se propague el Covid-19, ya que para este martes la cifra llegó a los 20 mil 186.

“No veo condiciones yo, pero no seré yo quien defina eso, porque eso es vida interna del partido, pero no puede haber hoy reuniones colectivas, no es recomendable para la salud, para cuidar la salud y cuidar la vida, de verdad, no debiera de ser, pero eso no lo resuelvo yo”, pronunció.

Es necesario precisar que Morena solo tiene agosto para renovar su presidencia, su secretaría general y a sus dirigentes estatales y delegados distritales en todo el país, pues el pasado 1 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), determinó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) debe hacerlo antes de que arranque el periodo electoral2020-2021, que es en septiembre.

En dicha sentencia, el tribunal manifestó que este proceso debe ser por el método de encuesta abierta, y queda en libertad de decidir cómo elegirá a los integrantes de las dirigencias estatales y delegados distritales, toda vez que el CEN había incumplido con actualizar sus órganos de dirección.

En el caso específico de Puebla, la elección de delegados y renovación de Comité Ejecutivo Estatal (CCE) tendrían que realizarse a más tardar la primera semana de agosto, a fin de que los militantes estén listos para participar en la encuesta.

Funcionarios no pueden hacer proselitismo

En otro tema, Barbosa Huerta comentó que ningún integrante del gobierno estatal puede participar en actividades proselitistas en horas laborables, ni en días hábiles y menos de cara al inicio del proceso electoral del siguiente año.

Esto luego de cuestionarlo de que en días pasados la secretaría de Bienestar, Lizeth Sánchez García, estuvo recorriendo municipios para realizar actividades el Partido del Trabajo (PT), del que forma parte, a lo que dijo que no tiene conocimiento, pero se investigará.

Por otra parte, sobre el proceso que inició el PT para sancionar a los diputados locales que votaron por eliminar la primera minoría como parte la reforma electoral que aprobó el Congreso, el mandatario manifestó que “mejor que ni los toquen”, ya que igual y se salen de dicho partido y se van a Morena.