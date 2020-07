Snyder descartará todo el primer corte de Justice League, de 2017

Durante la convención virtual, Comic-Con@Home 2020, el director Zack Snyder anunció que para su versión de Justice League no utilizará ningún fragmento o toma del corte de 2017, por lo que todo el material será nuevo y podría durar hasta cuatro horas.

En el evento, Snyder dio a conocer un primer avance del film, en el cual se dio a logró apreciar a Superman portando traje negro, además de que se anunció que Henry Cavill, actual actor que interpreta al superhéroe será el protagonista de este corte.

El director reveló que su versión tendrá además un nombre diferente, el cual dará a conocer en días posteriores, mientras que aún se decide si se estrenará como una película de cuatro horas o como una serie.

El corte de Snyder planea su estreno en 2021, en la plataforma de streaming HBO Max, la cual llegará a Latinoamérica durante ese mismo año y que actualmente supera los 4.1 millones de suscriptores a nivel mundial.

The first look at Black Suit Superman in Zack Snyder’s ‘JUSTICE LEAGUE’ has been officially released. (Source: #JusticeCon) pic.twitter.com/NM3VfrNRgD

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 25, 2020