Sólo giros esenciales pueden operar tras reapertura de centros comerciales

El gobernador Miguel Barbosa Huerta respaldó que establecimientos esenciales dentro de las plazas comerciales reanuden operaciones, al señalar que ese tipo de negocios han estado operando con ciertas medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

Esto luego de cuestionarlo en la rueda de prensa de este viernes, sobre que la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), dio a conocer que en los 54 que integran su red hay negocios de alimentos, bancos y farmacias, por lo que abrieron.

Ante esto, el mandatario poblano manifestó que los restaurantes están permitidos que vendan ya sea a domicilio o para lleva, mientras que las farmacias se han mantenido abiertas durante la pandemia.

Es necesario precisar que Andrés de la Luz Espinoza, presidente de la Acecop, indicó que, desde el pasado lunes, las plazas que integran la asociación -entre ellos Galerías Serdán, Angelópolis y Plaza Dorada-, han recibido a los clientes con protocolos de sanidad, de acuerdo con los lineamientos de Protección Civil municipal y estatal.

Sin embargo, descartó que los locales estén completamente abiertos, pues solo reanudarán labores en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita, lo cual, sucederá en un inicio con un 30 por ciento de capacidad, pasando al 50, 60 y 100, conforme disminuyan los contagios.

Se terminará con concesiones piratas

En otro tema, Barbosa Huerta aseveró que terminará con las concesiones piratas del transporte público, incluyendo las que Antorcha Campesina tiene en la entidad, pues dijo que él no se intimida con los “gritos y sombrerazos” de la agrupación.

Lo anterior, luego de que se dio un enfrentamiento entre taxistas piratas y la agrupación que se pelean la zona de la Vía Atlixcayotl y Periférico Ecológico, acto que calificó como “inaceptable”, ya que muestra que las deformaciones en el transporte público siguen siendo una realidad.

Refirió que este hecho, ocurrido el jueves pasado, prendió “un foco rojo”, por lo que ya se tiene una investigación sobre estos transportistas piratas, por lo que sostuvo que su gobierno no será uno más que permita la operación de este tipo de unidades.

“Mi gobierno no será otro más donde se solapó todo, a mí nadie me toca la puerta de mi oficina para venirme a plantear el tema de una concesión, ni de una ruta, nadie, ni nadie me viene a plantear cosas para compensar políticamente a un líder o una organización, no voy a dejar que mi gobierno se manche, vamos a limpiar esto”, concluyó.