EU contra Cuba y Videgaray apela a su derecho a guardar silencio

Condena internacional a Trump // Helms-Burton, acción ilegal

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que salvo en los casos de Rusia y China, pues sus reclamos suelen ser puntuales y en tiempo real, resulta llamativa la reacción de buena parte de la comunidad internacional a la ilegal acción del gobierno estadunidense de atentar en contra de Cuba y de terceras naciones que mantienen vínculos comerciales y financieros con la mayor de las Antillas, en el marco de la Ley Helms-Burton.

Tras el anuncio de la Casa Blanca en tal sentido, Rusia, China, Canadá, Unión Europea y Gran Bretaña condenaron dicha acción unilateral y violatoria del derecho internacional. En ese sentido, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Riabkov, dijo: Esa medida es inaceptable y vamos a contrarrestarla; Cuba y Venezuela son nuestros aliados en la región y socios estratégicos; haremos lo posible para que perciban nuestro apoyo.

Al activar el artículo tercero de la Helms-Burton, el salvaje de la Casa Blanca ha logrado exactamente lo contrario de lo que pretendía, pues hasta sus propios aliados rechazan rotundamente la ilegal pretensión estadunidense de someter a países y empresas que no acepten sus dictados.

En vía de mientras, en su más reciente análisis, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera que en 2019 Cuba reportará un crecimiento de uno por ciento, aunque tal estimación fue previa a la citada acción ilegal del gobierno estadunidense. De dicha lectura se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

La proyección de crecimiento cubano para 2018 se redujo de 1.6 a 1.1 por ciento a causa del menor número de visitantes a la isla, vinculado con las restricciones de viaje impuestas por el gobierno estadunidense a sus nacionales y el efecto de los fenómenos meteorológicos.

INE: gradualismo y continuidad

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que a fin de cuentas, terminaron fortalecidos el modelo de organización y gestión del Instituto Nacional Electoral (INE) en su versión tradicional; la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y los partidos y agrupaciones que impulsaron la campaña de “defensa” de ese INE y, en especial, el antiobradorismo partidista que en la cámara de diputados avanzó (con pretensiones de pedagogía nacional y con calendario intermedio 2021 y revocatorio 2022) en la demostración de que la arrolladora mayoría de Morena-AMLO y sus aliados, en 2018 y a la fecha, puede ser convertida en una fuerza ineficaz respecto a sí misma, necesitada de negociar y ceder para tratar de seguir avanzando.

Desde el diseño del Comité Técnico de Evaluación, sus integrantes y sus formulaciones para examinar a los aspirantes, hasta el cierre del ciclo que se realizó ayer en la cámara de diputados con una especie de fotografía de unidad entre partidos e intercambio de elogios entre estos por sus presuntos logros democráticos, el proceso de designación de los cuatro consejeros, conducido por el ebrardista Mario Delgado, fue regido por un criterio que privilegió las capacidades burocráticas, de conocimientos jurídicos y experiencia de campo y de entendimiento de los entretelones del funcionamiento del INE y de sus versiones estatales, los Organismos Públicos Locales Electorales.

Es decir, se instauró un criterio de continuidad de lo que ha habido y hay, no de cambios profundos y mucho menos revulsión. No se buscaron, sino que se rechazaron, los perfiles fuertes para impulsar transformaciones a la medida de los tiempos que corren sino conocedores de lo interno (en lo federal y lo estatal) para que el INE siga corriendo sobre rieles mejor cuidados y atendidos.

Por ello es que los nombres de los cuatro nuevos consejeros, y sus historiales, son importantes pero no definitorios. Véase: Carla Humphrey, con un historial relacionado con el panismo, aunque ahora ha colaborado con Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Norma Irene de la Cruz Magaña, con experiencia como observadora electoral internacional y exasesora del entonces senador Rutilio Escandón, ahora gobernador morenista de Chiapas. Uuc-Kib Espadas Ancona, con experiencia en el Partido de la Revolución Democrática, a cuyo nombre fue diputado federal y responsable electoral. Y Martín Faz Mora, consejero electoral en San Luis Potosí sin filiación partidista o grupal y reconocido por su integridad.

¿Cuál es el problema, entonces, para el morenismo y sus aliados, si tres de los nuevos consejeros tienen o han tenido relación con grupos o personalidades de la izquierda electoral y uno más, Faz Mora, es de corte progresista? El punto fino estriba en que la construcción de una alternativa eficaz de cambio en el INE ha quedado entrampada en los rejuegos partidistas y grupales, sin una visión de mayor aliento para esas transformaciones. El “consenso” de partidos, tan celebrado ayer, es una confesión de que los intereses de esas agrupaciones se sienten a salvo e incluso, como se pudo escuchar ayer, los partidos más repudiados en 2018 están retomando el discurso de “civilidad”, “democracia” y “unidad por México”.

Videgaray guarda silencio, pero teme venganza

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que buscado por distintos medios y periodistas mexicanos para que emita una posición sobre las imputaciones que le hace Emilio Lozoya Austin en sus declaraciones en España y las que surgirán en México, Luis Videgaray Caso, ha respondido apelando a su derecho a guardar silencio. “Desde que salí del Gobierno de México me he abstenido de dar entrevistas, o publicar opiniones en medios o redes sociales. Sigo apegado a esta decisión personal, y agradezco mucho tu comprensión”, ha respondido tanto a corresponsales como a columnistas. No es que Videgaray no tenga una posición clara ni que no sepa la andanada de acusaciones e imputaciones que se vienen en su contra, pero él sabe muy bien que Lozoya lo alucina por las fuertes diferencias que tuvieron casi desde el inicio del sexenio peñista y que buscará vengarse con todo en su contra porque al final, el exdirector de Pemex tiene claro que la decisión de removerlo de Pemex, en febrero de 2016, fue justamente del entonces secretario de Hacienda.

Paradójicamente había sido el mismo Videgaray quien había promovido a Lozoya Austin ante Peña Nieto, primero como Gobernador del Estado de México, y luego tras el triunfo electoral del mexiquense, en diciembre de 2012, la decisión de mandar a Emilio a Pemex fue en parte de Videgaray, pero ahí también influyó otra recomendación directa en el mismo sentido que recibió Peña, siendo presidente electo, de parte del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Las diferencias entre el poderoso secretario de Hacienda y el director de Pemex comenzaron a surgir primero por el manejo financiero, agudizado luego con la reforma energética. Terminaron por chocar abiertamente y Videgaray comenzó a torpedear el trabajo de Lozoya. En aquella pugna que duró varios años, se impuso al final Videgaray, quien logró tirar finalmente a Lozoya.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Con los ojos en todo. Ricardo Monreal es un político con el que se puede construir, disentir y llegar a consensos. Por eso la importancia de su posición política. Para avanzar en el tema de la reforma al sistema de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador esbozó cómo abordará la Jucopo del Senado la iniciativa una vez la reciba. Acostumbrado a sacar adelante los consensos, el compromiso demostrado por Monreal es notorio. Habrá mesas de trabajo con los diversos sectores de la sociedad, incluidos los empresarios. Nadie dude de su efectividad operativa, que tiene satisfechos a sus correligionarios morenistas, salvo a aquellos como John Ackerman que buscan cualquier detalle para reprobar lo que logra el zacatecano. Pierden más quienes lo critican. Por algo será.

2. Enhorabuena. Ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la propuesta integrada por Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordan, José Martín Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona para sumarse como integrantes del INE. Los coordinadores de las bancadas parlamentarias celebraron el respaldo que, por unanimidad, les dieron para formar parte de este instituto. Con excepción del PT, todos reivindicaron la transparencia del proceso de calificación de los 390 aspirantes que inició en febrero y que concluyó con la elección de quienes alcanzaron mayor consenso. Todos los legisladores coincidieron en que esta designación constituye el triunfo de la política, la democracia constitucional y las instituciones que la garantizan. Se logra el cometido: la pluralidad del INE.

3. Los aprovechados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas del INE por el que emitió medidas cautelares en contra de 63 servidores públicos de diversos partidos, por presunta promoción personalizada al entregar apoyos a la población por covid-19, luego de considerar que estos expedientes deben ser analizados por las instituciones electorales locales. Los recursos de revisión fueron interpuestos por Horacio Duarte Olivares, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Rosa Isela Castro Flores, Itzel Soledad Castillo Almanza y Félix Rocha Esquivel, así como por Rosa Irene Urbina y Mónica Escobar González, alcaldesa y regidora, respectivamente, de Tapachula, Chiapas. O sea, comenzamos de cero. Hábiles que son.

