La grilla en Secretaría de Cultura y CDE del PRI será para una mujer

De cambios en el PRI Puebla y la mujer que Genoveva Huerta apuntala para la alcaldía capitalina

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que en los próximos días comenzarán a darse una serie de ajustes y cambios en el Comité Directivo Estatal del PRI, sus sectores y organizaciones adherentes.

De entrada se sabe que la ex diputada federal Xitlalic Ceja García no llegará a la Secretaría de Organización, como era su intención, en lugar del ex presidente municipal de Oriental, Raúl Pérez Carreón.

Xitlalic Ceja será nombrada presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (OMNPRI) en sustitución de Sandra Montalvo Domínguez.

Lo que sí es seguro es que a la Secretaría de Organización del PRI estatal llegará una mujer. La posición se la pelean dos ex candidatos perdedores a la gubernatura de Puebla Alberto Jiménez Merino y Blanca Alcalá Ruiz.

Jiménez Merino quiere la Secretaría de Organización del CDE del PRI para su esposa Christian Guzmán Jiménez, que es la presidenta del ONMPRI en la capital estado, y Blanca Alcalá para su hija, la ex regidora Karina Romero Alcalá y ex directora de la Secretaría de Finanzas en el gobierno interino Guillermo Pacheco Pulido.

Eduardo, bájale; el mensaje de Barbosa al panista

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que si Luis Miguel Barbosa y Eduardo Rivera Pérez no se asumían como rivales y hasta aliados se supone que eran, dentro de una perversa trama político electoral cocinada con miras a los comicios intermedios de 2021, como algunos observadores imaginaban y pretendían hacer creer, hoy está claro que son enemigos partidistas y que no poseen nada de cómplices, ni por tener en común sus desencuentros con la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas.

Como no lo había hecho antes, el gobernador dedicó un espacio en su mañanera del martes para hacer un pronunciamiento dirigido a los partidos políticos, a los partidos opositores a Morena, por supuesto, y a los aspirantes a puestos de elección popular, también opositores al grupo en el poder, para que no utilicen la emergencia sanitaria como plataforma de promoción y para que esperen los tiempos oficiales antes de dar inicio a la contienda.

Barbosa no mencionó partidos ni aludió a nadie por su nombre, pero no hizo falta, pues fue evidente que las palabras de rechazo por la presunta campaña de promoción personal en tiempos de pandemia estuvieron dirigidas a Eduado Rivera, quien tiene amplias posibilidades de convertirse en candidato del blanquiazul a la presidencia municipal de Puebla y, por tanto, en el enemigo número uno de Gabriel Biestro Medinilla, su ahijado político.

Rivera Pérez asumió desde hace algunas semanas un activismo importante en redes sociales y apenas el lunes se sumó a la demanda que la cúpula empresarial y varios sindicatos le hicieron a Barbosa para que reactive la economía del estado, como ya lo han hecho otros gobernadores en el país.

Además de eso, aparece como puntero, algunas veces junto con José Antonio Gali Fayad (ya auto descartado para esa elección), en todos los sondeos y las encuestas de opinión que se han realizado para medir el posicionamiento de partidos y aspirantes en el contexto preelectoral, por encima de Biestro, de Claudia Rivera Vivanco y de Alejandro Armenta Mier, lo que ha puesto su nombre en el blanco de las preocupaciones barbosistas.

Funcionario falisifica su título, lo descubren y ahora emprende campaña contra Secretaría de Cultura

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que José Antonio Camarillo Sánchez, en su calidad de director de Acervo Documental de la Secretaría de Cultura (SC) del estado de Puebla, registró en su currículo ser licenciado en Derecho Fiscal y para ello, presentó un titulo firmado –en su momento—por el entonces gobernador Mario Marín Torres. Sin embargo, de acuerdo a información oficial de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) este personaje no concluyó sus estudios superiores, causando baja definitiva en marzo de 2011 y por tanto, es falso el titulo en cuestión.

A principios de este mes José Antonio Camarillo Sánchez fue descubierto en la Secretaría de Cultura por el fraude cometido con el titulo falso de la UDLAP, pero ya con anterioridad se había documentado dentro de la dependencia diversos actos de corrupción y tráfico en la asignación de plazas de trabajo, a favor de personas que no tienen el perfil profesional para desempeñarse en esta dependencia de gobierno.

Por esa razón, en marzo de este año fue despedida Alejandra Carolina Santamaría Llerandi, quien era la titular de la Dirección de Patrimonio de la SC y al parecer, pareja sentimental de José Antonio Camarillo y cómplice en actos indebidos cometidos en detrimento presupuestal de la secretaría.

Ante el descubrimiento de la falsificación del titulo de Camarillo Sánchez, la red para colocar personal sin el perfil laboral requerido y presuntos actos de corrupción, surgió una campaña de calumnias y protestas contra Julio Glockner Rossainz, el titular de la SC, acusándolo de supuestos abusos contra el personal de Cultura y de no aportar apoyos a creadores artísticos.

Sin ir más lejos, este martes hubo una minúscula protesta frente a Casa Aguayo –la sede del Poder Ejecutivo– por unos 10 creadores artísticos que acusaban que la SC no tiene un proyecto cultural para Puebla y que, por no ser amigos de Glockner Rossainz, no reciben apoyo económico de esa dependencia.

De nada sirve, Gobernador, de nada…

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que siguen los feminicidios en Puebla, aún después de que las reformas legales, aplicación de protocolos de protección, alerta de género y detención de los implicados en los asesinatos.

Y todavía existen mujeres desaparecidas, mientras las que aparecen lo hacen muertas con saña.

¿Qué pasa, entonces?

¿Por qué se siguen saliendo con la suya los feminicidas?

Quizá no estaría de más empezar a voltear los ojos en la primera ventanilla de atención de la mujer que es hostigada, amenazada y acosada.

La pandemia está fuera de control

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que desde que Hugo López-Gatell dijo que el Modelo Centinela no era tan relevante como lo presumió al inicio de la pandemia por coronavirus en México, un nuevo indicador “midió el éxito del tratamiento”: la ocupación hospitalaria.

La Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) concentra —en teoría— el número de personas hospitalizadas en cada estado, divididos por aquellos que sólo requieren una cama “básica” y quienes necesitan una con ventilación asistida para sobrevivir.

La ocupación hospitalaria, que es el factor que más peso tiene en el prorrateo de datos para cambiar el color del semáforo Covid, es también un número bastante maquillado.

Por un lado tenemos que entender que el porcentaje de ocupación por estado, es eso, un promedio, la suma de sitios donde no hay casos de contagiados y de hospitales en áreas conurbadas donde se concentra el mayor número de enfermos.

Así pues, Puebla que de acuerdo con la federación tiene una ocupación hospitalaria básica del 67 por ciento, no tiene 33 por ciento de disponibilidad en los hospitales Covid de la capital y la zona metropolitana.

