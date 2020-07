Barbosa pide no hacerse pruebas rápidas de Covid; no son certeras

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a poblanos no hacerse pruebas rápidas “de esas que hacen en la calle o que van hasta tu coche para que no te bajes”, pues no son certeras; además, reconoció que hay contagiados de Covid-19 que no son reportados porque son atendidos por médicos particulares.

Durante su rueda de prensa para presentar los avances de la pandemia en Puebla, el mandatario criticó la aplicación de dichas pruebas como parte de un control o para prevenir contagios de Covid-19.

Al respecto, aseguró que dichas pruebas rápidas no son certeras, motivo por el cual su administración ha decidido, desde que inició la emergencia sanitaria, no utilizarlas.

Y es que Barbosa Huerta dijo que muchas veces, a la persona a la que se le aplica la prueba rápida, sale positiva a Covid-19, aunque en realidad no lo tiene, y viceversa, por lo que no es recomendable ni confiable su uso.

“Si van en su coche o alguien les da un aparato para que les tome la muestra, no lo hagan, no es una muestra bien tomada, no se va a desprender un resultado cierto”, sostuvo el gobernador.

Se debe mencionar que la BUAP aplica pruebas rápidas a derechohabientes del Hospital Universitario (HU), además de que supuestamente para comodidad, también se realizan desde el auto, para que así la persona no se tenga que bajar y corra menos riesgo de contagio.

Asimismo, tanto Volkswagen y Audi, que ya reanudaron sus actividades de forma escalonada y con el 30 por ciento de su plantilla laboral, aplican dichas pruebas, aunque ya se han registrados casos de Covid-19 al interior.

Por otra parte, Barbosa Huerta indicó que debido a que hay personas en Puebla que temen ir a hospitales a pesar de presentar síntomas de Covid-19, las cifras de contagios pueden ser mayores a la que la autoridad local tiene registrada.

Agregó que lo anterior se debe a que prefieren consultar a un médico particular en lugar de asistir a algún centro de salud para hacerse la prueba Covid.

Además, los médicos particulares también cometen el error de no notificar al gobierno estatal sobre los posibles contagios que se dan y no son atendidos en hospitales ni se les aplica la prueba.

Cabe mencionar que hasta este miércoles, en Puebla se han registrado 17 mil 836 casos de Covid-19 y 2 mil 274 muertes.