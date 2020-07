Algunos funcionarios no respetaron la cuarentena y RMV cercano a Lozoya

Regresan funcionarios a la SEP bailando chachachá

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que funcionarios que estuvieron en la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los primeros meses del gobierno de Luis Miguel Barbosa o que fueron contratados en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido están de regreso en la dependencia.

Entre ellos Bertha Villavicencio Ramos, quien acaba de ser nombrada directora de Recursos Humanos; antes de su salida se desempeñaba como jefa del Departamento del Personal Estatal. Es licenciada en Ciencias de la Computación y laboraba como profesora de la BUAP.

Su nombramiento fue directamente palomeado por el gobernador Barbosa, al que conoció en campaña siendo presidenta de la Red de Mujeres por la Reconciliación de Puebla.

Otro que también está de regreso es Sergio Alegría Vallejo, quien llegó al gobierno del estado en 2019 como director de Administración y Presupuesto de la SEP. Ahora en su nuevo cargo despacha como director de Recursos Financieros.

Uno más que ya volvió a la dependencia es Silvestre García García, quien regresó al puesto que tenía en el periodo de José Guadalupe Sánchez Aviña como Oficial Mayor de la SEP: director de Tecnologías de la Información.

Denisse Ortiz no permitió la cuarentena en el DIF estatal

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que si algo ha caracterizado a Luis Miguel Barbosa Huerta es que uno de los gobernadores del país que no se ha dejado presionar, chantajear o amedrentar por los empresarios para que levante las medidas de control sanitario que han impedido que en Puebla se desborde la expansión del Covid–19. Pero esa actitud no es entendida ni compartida por todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, como es el caso de la expanista Denisse Ortiz Pérez, la titular de la Unidad de Asistencia Social y de Salud (USAS) del DIF estatal, quien ha obligado al personal a su cargo a no confinarse, no guardar la sana distancia y que se aglomeren. Pese a que han surgido casos de contagio en esas filas laborales.

En el DIF estatal en general, tal como pasó en el resto del gobierno, se ordenó que todos aquellos trabajadores que no realizan labores esenciales dejaran de laborar y se evitara aglomeraciones. Sin embargo, el único sitio en donde se desacató esa disposición fue en la USAS, a cargo de la cuñada de Eduardo Rivera Pérez, el principal aspirante del PAN a ser candidato a alcalde de la ciudad de Puebla.

La USAS se encarga de los centros de asistencia del DIF. Hay algunos de estos lugares, como son las casas de la Niñez, de Ángeles, del Adolescente y el Albergue Psiquiátrico que por tener población albergada no podían frenan sus labores. Eso es totalmente entendible.

Pero hay instancias como las casas del Abue y del Estudiante, así como la Clínica Dental y otras áreas, que no tienen albergados o ciudadanos que atender por el confinamiento social, lo que hacía suponer que al personal se le debía haber mandado a sus casas para evitar contagios. Eso no pasó así.

Por estrictas órdenes de Denisse Ortiz, cuentan trabajadores del DIF, al personal que no tenía población que atender, se le mandó a las casas y albergues que si están funcionando, provocando una acumulación de trabajadores en espacios reducidos, violando una de las reglas sanitarias más importantes: evitar aglomeraciones.

El operador de Lozoya en Puebla

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que en las reuniones del más alto nivel entre el peñismo y el PAN para impulsar las reformas estructurales solía hacer acto de presencia, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Y aparecía no como enviado panista, lo que incomodaba sobre manera a la cúpula del partido, sino como operador de Peña Nieto para allanar el camino de sus reformas.

¿En cuántos videos aparecerá el entonces ex mandatario poblano?

Aunque Moreno Valle –al arrancar su sexenio- entró en confrontación con la empresa OHL, en la que Emilio Lozoya Austin formaba parte del consejo de administración y comité de auditoría, con su deslinde de la firma para incorporarse al equipo de Peña Nieto, la relación cambió, no sólo para la empresa española, sino también para el ex director de Pemex.

Los lazos se intensificaron cuando Moreno Valle recibió la petición de Peña para operar en el PAN y PRD la reforma energético. Llevó senadores y diputados federales con Lozoya a la Torre de Pemex.

