Mi único compañero desapareció en Puebla hace dos años: mamá de José Martín

José Martín, además de ser mi hijo, era mi único compañero de vida, a quien veía al despertar todos los días, pero desde hace casi 2 años todo ha sido diferente luego de que desapareció en la ciudad de Puebla, sin tener una pista él, contó Minerva González Roque.

Con voz entrecortada, la madre describió como “triste” aquel 22 de noviembre de 2018, cuando, relató a Ángulo 7, lo último que supo de José Martín Jiménez González fue que salió de su casa cerca de las 6 de la mañana para dirigirse a la tienda donde habitualmente se surtía de telas, toallas y demás productos de ese tipo.

“Íbamos a vender a los tianguis o las plazitas de los pueblos, esas que se ponen, por eso había ido a comprar, ahorita ya no puedo ir porque no aguanto, ya estoy grande de edad, mi hijo es el que la cargaba, pero como ya no está, lo que hago es salir a buscarlo todos los días”, pronunció.

Dijo desconocer que haya algún motivo por el que Jiménez González se haya ido, ya que sólo llevaba entre 12 y 15 mil pesos para surtirse de productos, aunque no descartó la posibilidad de que alguien de su misma colonia pudiera estar implicado en la desaparición.

Refirió que, aunque tiene otros hijos, algunos de ellos dentro del estado de Puebla y otros en entidades vecinas como Oaxaca, no se fue con ellos, ya que como no tenía esposa ni hijos, sólo vivían los dos juntos para apoyarse y cuidarse entre ambos, pues él tenía 47 años.

Personas que lo vieron no quieren declarar, dice

Comentó que tras indagar, obtuvo dos versiones, una que señala que bajó de una unidad de transporte para irse a su casa y otra, sobre un “levantón”.

Relató que luego de no conocer dónde estaba José Martín, acudió a la FGE a presentar una denuncia por desaparición, aunque la investigación no ha progresado, ya que a más de año y medio no hay un solo indicio del paradero de su hijo.

Comentó que, aunque pidió a las personas que presenciaron estos hechos que fueran a declarar, no quisieron, pues pueden “tener miedo” de que los puedan relacionar con el caso, por lo que no hay pruebas que puedan seguirse en la investigación.

Refirió que por su parte y sus familiares se volcaron a buscarlo, por lo que colocaron volantes con su rostro en la ciudad, aunque igual sin resultado positivo.

Aunque dijo que su hijo “no era un santo”, tampoco tenía problemas con otras personas, pero sí le gustaba tomar, lo que a ella le molestaba, lo cual así dos o tres veces con semana con un amigo de la colonia que lo iba a ver a su casa para “sonsacarlo” y quien tendría algo que ver.

Por ser pobre no avanza mi caso, afirma

Al preguntarle sobre el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE), calificó como “una porquería” su trabajo, pues no ha mostrado avances en el año y en el año ocho meses que lleva el caso le han puesto como 10 abogados de oficio, quienes solo le marcan o entrevistan para conocer de la desaparición, pero nada más.

“Yo he salido a buscarlo todos los días, se ha boletinado en todo el país, hemos ido a cárceles, anexos, incuso hasta Semefos, pero sin tener alguna respuesta, la verdad la Fiscalía es una porquería y así como yo seguramente hay muchas personas con la misma situación”, expresó.

Consideró que si no ha avanzado la indagatoria es porque es pobre y de la tercera edad, ya que ha habido días en que ha llegado a las 10 de la mañana y son las 3 de la tarde sin que pase, por lo que ha recibido más ayuda del Colectivo Voz de los Desaparecidos que de las propias autoridades.

Pese a ello, confió en que su hijo está vivo y que podrá encontrarlo pues “eran el uno para el otro” y afirmó que “tiene mucha fe” en que pronto estará con él, aunque está enferma, es de la tercera edad y en medio de la pandemia del Covid-19; seguirá todos los días buscándolo, finalizó.