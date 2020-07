Entre el Coronavirus, Coronalulú y Coronaclaudia se acaban a Puebla

Pues que Dios nos agarre confesados, toda vez que pareciera que todas las broncas que puede haber, las tenemos en el país y en lo particular, en nuestro muy querido Estado de Puebla y estas son interminables.

En primera, por que no acabamos de entender que esta pandemia que sufre el mundo, es real, y por si fuera poco es nuestro país, uno de los que peor atención han puesto al caso, por un lado, pero por otro y siendo más específicos, pues en el Estado de Puebla es tal vez una de las entidades que mas necios nos hemos portado y la gente de manera irresponsable, en su mayoría, sale sin protegerse a las calles.

Nos queda claro que ya no es posible seguir enfrentando este problema del coronavirus sin ponernos a trabajar, pues, por un lado, la enfermedad y por el otro, el escaso o nulo apoyo que dan las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, a fin de que se pudiera reactivar nuestra economía, una economía que va de mal en peor.

Por una parte, si sales te mata el Coronavirus, si no sales te mata el hambre, si te quedas, no hay apoyo federal, pues debes de cualquier manera de seguir con tus contribuciones fiscales o te vuelves delincuente, (a no ser que seas Coca-Cola, Televisa, Tv Azteca etc.) y si sales o te quedas, pues te ataca algo igual o peor que el coronavirus, que es, o el Coronalulú o la Coronaclaudia, la cosa que en Puebla, como dice el dicho…”Cuando no Pierdo, Me ganan”

Ahora que me queda claro, que, aunque no hay apoyo fuerte, decidido y real por la autoridad estatal a los empresarios para cuidar los empleos (tampoco en la federación) si es cierto que el Gobernador de la entidad, mismo, que puede tener todos los defectos que le achaquemos, pero desde un principio vio que esto de la pandemia era y es real y aviso con tiempo que nos iba a rebasar la realidad, y se saturarían los hospitales y no hicimos caso.

El otro “Bicho” el “Coronalulú”, esa esta bestialmente ignorante y además cumpliendo con la cuota de corrupción que siempre ha tenido, pues también es corrupción aceptar un puesto para el que no se esta preparado ni se tiene experiencia, prueba de ello está que tiene, entre otros errores de contratación a su protegido (como a ella la protegen) a su aparente socio, amigo o no sé qué Roberto Ruiseco, que se ostenta como asesor “Master” utilizando para su publicidad el logo de la secretaria en seguridad pública, cuando en realidad lo que siempre hace, es ser el intermediario, fraudear o vender implementos para la seguridad, un tipo que se decía ingeniero, que defraudo a infinidad de personas e incluso a sus exsocios y exempleados, que intento hacerlo con quienes le tendieron la mano (lo digo por experiencia directa) pero que no lo pudo hacer pues encontró su mina de oro con su amiguita como antaño en la sobra protectora de su padre.

Y para colmo, ahora a la inútil e inservible Lulú a decir del Vox Populi y su personal, el lunes pasado el roban su Unidad Blindada Tahoe, que por supuesto aparte de volverse el hazmerreír del municipio, el estado y el país intenta echarle la culpa a quien se deje y seguramente invirtió un buen de recursos para tapar la noticia, pues poco o nada se supo, ¿será cierto o no? Vaya usted a saber.

La pregunta es, ¿a ella también se la cobraran, aunque tenga seguro como acostumbra a hacerlo con los compañeros que sufren un percance en sus vehículos?

Y para cerrar con broche de oro, nos ataca directamente el “Coronaclaudia”, ¿un bicho de inmensa ignorancia que en lugar de tratar de hacer su trabajo, se dedica a producir en lugar de resultados que cree usted? demandas y denuncias contra quien se pueda, hasta de su partido, con tal de crear cortinas de humo que permitan que no se vea su impreparación e ignorancia, y ahora la agarra contra el ejecutivo de la entidad a quien en tiempos anteriores ya había traicionado como lo ha hecho con la ciudadanía de Puebla, en fin al tiempo la cosa es que ya se le esta acabando su tiempo y habrá que reconstruir la seguridad en nuestra entidad…

¿O no?

Juzgue Usted

