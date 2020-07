Cholula pinta azul

Cuanta razón tiene la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Genoveva, «La Jefa Geno», Huerta Villegas, en la «filtración» a los periódicos El Sol de Puebla y La Crónica de Puebla.

En la lista de pre candidatos, incluyó a Humberto, «El Tigre», Aguilar Coronado, quien tiene en la mesa la oferta de ser abanderado a diputado federal por el distrito 10 con cabecera en Cholula, San Pedro.

La idea fue de Geno, pero ya tiene el aval de Marko Cortés, el jefe de jefes del panismo mexicano.

Pero lo que es nuevo, «acabadito de salir del horno», es que el candidato a diputado local por Cholula, será Francisco, «El Pastor», Paco Fraile.

O sea que, el lector deberá adivinar quién será el coordinador del Grupo Legislativo del PAN y eventualmente el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de lo cada vez menos de lo que le queda de Honorable al Congreso del Estado.

Para San Andrés Cholula también hay sorpresas.

Eduardo, Yayo, García Casas se sube a la contienda por la candidatura a la presidencia municipal, que habrá de entregar Karina Pérez Popoca al PAN, para después incorporarse al gabinete de Luis Miguel Barbosa (Bienestar o DIF).

Yayo tiene excelente intención de voto ante sus competidores: Miguel Huepa Pérez y Edmundo Tlatehui Percino.

Ah. Se me olvidaba.

Para San Pedro Cholula, Ana Cristina Ruiz es la propuesta para competirle a Julio Lorenzini Rangel.

Ambos, fueron arrasados por la ola AMLO en el 2018, pero esta vez, será al revés.

Y otra cosa, el lunes les cuento cómo andan las propuestas para la suplencia del distrito 6 de la ciudad de Puebla. El propietario, quiere y va por todo.

Ya ven, tengo más información que la Jefa.

Respeten a Mi Claudia

Hablemos de violencia política de género.

Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos asaltan a bordo del transporte público o en la calle, o se roban el auto o las autopartes, etcétera, debemos tener cuidado en la manera cómo reaccionamos.

No podemos decir: Maldita presidenta, inútil, buena para nada, imbécil, bruta, p3nd.., ¡Ya lárgate! Ojalá te pudras y otros improperios.

No, no, no y no. Respeten.

Expresarse así de la presidenta municipal de Puebla, sería violencia política de género.

Así es que al ser víctima de algún delito por la inseguridad pública, los ciudadanos deben decir de doña Claudia Rivera Vivanco:

«Presidenta municipal constitucional, disculpe le distraiga de sus múltiples e importantes ocupaciones. Yo sé que usted no tiene tiempo para atender a los imprudentes que nos dejamos asaltar, pero quiero pedirle, respetuosamente, pudiera disponer de cuerpos de seguridad para que con abrazos y estampitas, impidan la proliferación de delincuentes que afectan el patrimonio de las personas. Atentamente…».

Así es que, por favor, al momento de dirigirse a la presidenta municipal de Puebla, háganlo con las reglas de urbanidad, sin caer en violencia política de género.

No le falten al respeto a esta «pe … rsona»

Ni Obama

Según el diputado (Por eso el Congreso pierde la «H» de Honorable) Héctor Alonso Granados, en el programa de radio de Polo de Lara, le modificaron el contenido de una entrevista en la que ofende a las mujeres. Y dice que quisieron extorsionarlo o algo así. Pero bueno, si alguien está descalificado política y socialmente, es Héctor, porque su reputación ya no la rescata, ni Obama.

El Verdugo

Quesque van a expulsar a los diputados, que dizque son del PT, por haber votado una ley que perjudica al PT por aquello de que se eliminó la figura de «diputado gran perdedor». Pero no pasa nada, si los corren se van a Morena al que de facto, pertenecen. El Verdugo dice: Qué importa el partido, el jefe de los diputados siempre es uno, el Cero Uno.

