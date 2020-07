En espera, nuevo plan tarifario de agua en la ciudad de Puebla

El regidor Iván Camacho Mendoza reiteró que la Comuna trabaja en un nuevo plan tarifario de agua para equilibrar los costos y evitar cobros excesivos; no obstante, precisó que aún no puede ser abordado en Cabildo por no considerarse “tema Covid”.

En entrevista con Ángulo 7, el integrante de la Comisión de Agua y Alcantarillado comentó que el ayuntamiento realizará el ajuste de la tarifa, pues “comprobaron” que existen zonas de la capital donde el cobro es superior hasta en 200 por ciento, con relación al costo previo a la privatización del servicio en 2014.

“Esto no puede seguir sucediendo. No se puede seguir tomando el agua como medio de mercantilización”, comentó.

Destacó que las colonias que más estragos han sufrido son aquellas de bajo estrato social, que colindan con zonas residenciales, ya que en ambas se ejerce la misma tarifa, lo que genera desigualdad en las familias que no pueden solventarla, situación que revisarán “a fondo” de manera “urgente”.

Señaló que para dar pie a la modificación del plan tarifario, el tema debe ser abordado en Cabildo; no obstante, precisó que a la fecha no puede ser ensillado en los puntos de acuerdo, debido a que no se considera como tema “prioritario” por el Covid-19, luego de que el ayuntamiento aprobó un acuerdo con el que no se tocarían temas ajenos a la pandemia.

Camacho Mendoza aseveró que pese a ello, buscarán la forma poner el tema sobre la mesa en la sesión del próximo viernes, para que pueda ser sesionado en futuros acuerdos y logren presentar un proyecto definitivo.

Lo anterior, luego de que el pasado 12 de julio, la presidenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, María Rosa Márquez Cabrera –integrante del grupo opositor G5–, dio a conocer que la Secretaría del ayuntamiento era la encargada de preparar el dicho acuerdo, por lo que vigilaría que no se aumentara el costo.